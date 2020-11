Within Temptation: veröffentlichen neuen Song ‘The Purge’

The Purge ist ein energiegeladener Rocksong, der die Vielfalt der musikalischen Entwicklung von Within Temptation zeigt. Trotz abgesagter Shows durch die Pandemie bleibt die Band auf dem Höhepunkt ihrer Produktivität, indem sie sich auf das Schreiben und Veröffentlichen neuer Songs konzentriert. Daher werden noch viele weitere Singles folgen.

The Purge ist die Fortsetzung von Entertain You, dem im Mai veröffentlichten Song, der den Auftakt einer Reihe digitaler Einzelveröffentlichungen markiert und die Erwartungen der Fans bei Weitem übertraf. Entertain You erreichte Platz 1 der ‚Most Added Songs‘ in der Billboard Mainstream Rock Indicator Chart mit Airplay bei mindestens 40 US- Radiosendern, darunter Music Choice, SiriusXM / Octane, WZOR & KQXR, Platz 5 in der Contraband Metal Chart und bei # 18 in der Billboard Mainstream Rock Indicator Chart in den USA.

In Europa erhielt die Single mehrere A-Rotationen bei Radiosendern wie Kerrang! Radio, Rock Antenne (GER), Radio BOB! (GER), Classic 21 (BE), RockFM (SP), LineaRock (IT), Bandit Rock (SW), myROCK (DK), Radio Rock (FI), 89FM (BR) und vielen mehr.