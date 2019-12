Katatonia: fürs Party.San Open Air 2020 bestätigt

Vor fast 30 Jahren als doomige Death Metal Band gestartet haben sich Katatonia inzwischen zu einer der führenden In stitutionen in Sachen progressiver Schwere in melodischem Soundgewand entwickelt. Euch erwartet eine Darbietung wunderbar düsterer Künste im stets zeitgemäßen Soundgewand. Dem steten Wandel unterlegen, vollzog die Band ihre Entwicklung auf einer sowohl stringenten als auch bemerkenswerten Reise was Sound und Optik angeht, was nicht zuletzt zur Vorreiterposition des eines gesamten Genres führte. Feuer Frei!

Herkunft: Schweden

Stil: Dark Metal / Progressive Metal

Wurzeln: Paradise Lost, My Dying Bride

Social: https://www.facebook.com/katatonia/