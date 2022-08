Keep It True Festival: ehrt Grim Reaper-Sänger Steve Grimmett mit einer speziellen Tribute-Show

Die verbliebenen Mitglieder der Steve Grimmett’s Grim Reaper Band werden eine spezielle Tribute-Show auf dem diesjährigen Keep It True Rising Festival spielen, das vom 30. September bis 2. Oktober in Würzburg stattfindet. Die Band wird von Steves Sohn Russ Grimmett, der einige Songs seines Vaters singen wird, dem Jag Panzer– und Titan Force-Sänger Harry Conklin und anderen Gastsängern unterstützt. Mit dabei ist auch der ursprüngliche Grim Reaper-Gitarrist und -Gründer, Nick Bowcott. Außerdem werden die Organisatoren des Festivals 2000 Buttons mit Steve Grimmet herstellen und kostenlos verteilen, sowie ein spezielles Tribut-T-Shirt produzieren, dessen Erlös an Steves Familie geht. Steve Grimmett ist Anfang des Monats im Alter von 62 Jahren verstorben.

Die diesjährige Ausgabe des Keep It True Rising Festival wird von Saxon und Venom Inc. angeführt, und das Line-Up wird von anderen New Wave Of British Heavy Metal Acts wie Diamond Head, Paul Di’Anno’s Band, Blitzkrieg, Avenger, Saracen, Satan, Quartz, Cloven Hoof, Holocaust, Demon Pact, Tytan und Mythra komplettiert. Außerdem treten die legendäre amerikanische Band Riot V und einige junge Bands wie Riot City oder Konquest auf.