Kings Of Mercia: veröffentlichen ihr zweites Album „Battle Scars“

Kings Of Mercias 2022 erschienenes, selbst betiteltes Debüt von Weltklasse wurde als „wahrhaftig ein Hybrid: es ist heavy, aber kein Metal. Es hat Anklänge an melodischen AOR-Hardrock, aber mit einer gewissen Schärfe“ betitelt. Jetzt, 2024, erscheint das zweite Album der Band, das im Jahr 2023 geschrieben und aufgenommen wurde. Mit Battle Scars baut das Kernteam Matheos und Overland seine offensichtliche Chemie weiter aus.

„Ich glaube, diesmal war es etwas einfacher, weil wir einen guten Arbeitsrhythmus gefunden haben“, sagt Matheos, “ich schicke Steve alle paar Monate mindestens ein paar Songs, und ich versuche, sie abwechslungsreich zu halten. So kann er an den Songs arbeiten, die ihm besonders am Herzen liegen.“

„Was Jim mir schickt, ist der erste Entwurf des Songs“, sagt Overland. „Sobald er also alle Melodien und Harmonien, die ich singe, gehört hat, kann er daran herumschnippeln und es so gestalten, wie er es für richtig hält. Er schickt mir immer drei oder vier verschiedene Versionen. Er sagt dann: ‚Was denkst du? Welche gefällt dir?‘ Dann feilen wir gemeinsam daran und finden die Version, mit der wir beide zufrieden sind.“

„Steve und ich arbeiten seit 2021 zusammen“, sagt Matheos. „Ich kannte FM – sie kamen ungefähr zur gleichen Zeit wie Fates Warning auf – aber ich hatte den Kontakt zu ihnen verloren und war mit ihrer neueren Arbeit nicht vertraut. Als mir Steve empfohlen wurde, habe ich mir einige der neueren Veröffentlichungen angesehen und hatte das Gefühl, dass Steve genau das ist, wonach ich gesucht habe.“

„Es ist ein anderes Musikgenre als das, mit dem ich normalerweise zu tun habe“, sagt Overland, dessen Stimme schon mit anderen britischen Größen wie Paul Rodgers und Glenn Hughes verglichen wurde. „Natürlich hatte ich schon von Fates Warning gehört – sie sind eine sehr große Kultband in ihrem Bereich. Jim und ich setzten uns in Verbindung und ich sagte ihm, er solle mir einen Backing-Track schicken. Wenn es sich gut anhört, ist es eine Win-Win-Situation. Wenn nicht, dann lassen wir es einfach sein, hauen es auf den Kopf und nehmen es nicht weiter in Angriff. Dieser Song wurde zu Humankind vom ersten Album. Ich schrieb die Melodien und den Titel und setzte alles zusammen. Jim bekam es und war hin und weg. Also haben wir ein paar mehr gemacht. Ich habe das sehr gerne gemacht. Es war einfach eine ganz andere Herausforderung für mich.“

Aus diesen Songs entstand das selbstbetitelte Debütalbum, das 2022 veröffentlicht wurde. Kings Of Mercia wurde während des Lockdowns geschrieben und die Tracks über den Atlantik geschleppt, um ihr Mojo zu finden. Fans von Fates Warning, FM und Armored Saint freuten sich über die Gemeinsamkeiten auf Kings Of Mercia, den Sweet Spot in der Mitte des Venn-Diagramms.

Es ist eine echte Zusammenarbeit, die zu KOMs Battle Scars geführt hat. Doch trotz des sich entwickelnden Sounds und der klaren Chemie zwischen den vier Kings hat Overland seine Bandkollegen noch nie persönlich getroffen. Battle Scars ist, wie sein Vorgänger, ein Stück transatlantischer Magie.

Battle Scars Tracklist:

01. Guns And Ammunition

02. Eye For An Eye

03. Between Two Worlds

04. Legend

05. Battle Scars

06. Don’t Ask

07. Aftermath

08. Hell ‚N‘ Back

09. Cold

10. Angels & Demons

Jetzt über Metal Blade Records erschienen – hier bestellen