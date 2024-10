Northerion – Homewards

Auf ihrer neuen EP Homewards erzählen Northerion aus Aurich die fiktive Geschichte eines Protagonisten, der als friesischer Freiheitskämpfer gegen das Römische Reich antritt. Emotionen werden durch den persönlichen Verlust gestreut, der in einer Spirale aus Vergeltung gipfelt. Inspiriert vom historischen Aufstand der Friesen im Jahr 28, wie von Tacitus beschrieben, verwebt die Band historische mit mythologischen Elementen. Dabei kommt die Eigenproduktion auf fünf relativ unterschiedliche Tracks, die vom klassischen Heavy Metal über den Thrash Metal bis hin zu melodischen Death Metal Elementen reichen. Metallica-Einflüsse greifen so in Amon Amarth-Gedanken, die von Northerion neu gestrickt werden. Gesanglich lebt das Werk von den vielen Clean-Passagen, die von Grwols belebt werden.

Musikalisch zeigt sich, dass Northerion gereift sind und knüpfen mit ihrem Style trotzdem an die beiden Vorgängeralben Silent Screams und Sky Above | Sea Below an. Mit einer Laufzeit von 27:29 Minuten entfaltet sich eine spannende Klangreise, die die Zerrissenheit des Protagonisten eindrucksvoll hörbar macht. Veröffentlicht wurde Homewards am 03.10.2024 und ist für eine labellose Produktion nicht zu verachten. Als Höhepunkte springen die beiden Werke Embrace The Steel und Mother, God Of War ins Ohr. Die Entwicklung zu Sky Above | Sea Below ist deutlich spürbar. Die Cleanvocals haben an Klasse gewonnen, die Refrains sind bissiger und die harten Gesangsfarben beleben die EP. Starke Hooks und eine gelungene Gitarrenarbeit sprechen ebenfalls für die Musiker. Northerion sind somit richtig abgebogen und können dieser Tage ihr Klangwerk aufwerten. Wer von den Ostfriesen noch nichts gehört hat, sollte ruhig mal in Homewards hineinhören.

