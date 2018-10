19. Oktober 2018 – Los Angeles, Kalifornien – SharpTone Records kündigen ihre neue „Split Series“ an, die am 2. November startet. Die Series wird eine Sammlung an Songs von bekannten Newcomern aus ihrem Roster enthalten und soll alle paar Monate digital erscheinen. Mit der ersten Series stellt SharpTone Records mit vier heftigen Songs ihre neu unter Vertrag genommenen Metal-Bands KINGSMEN und EXITWOUNDS vor.

In Verbindung mit dem heutigen Release der »Split Series #1«, veröffentlicht das aus Providence, Rhode Island stammende Metal-Fünftett KINGSMEN ihr Musikvideo zu ihrer neuen Single ‚Oppressor‘ und Metal-Band EXITWOUNDS aus Indianapolis feiern ihre Premiere mit dem Video zur ihrem neuen Song ‚Hades‘.

Beide Songs sind auf der kommenden Split enthalten. Schaut euch die Videos jetzt auf YouTube an.

Schaut euch das Video zu KINGSMENs ‚Oppressor‘ hier an:

Schaut euch das Video zu EXITWOUNDS ‚Hades‘ hier an:

Bestellt euch die »Split Series #1« jetzt hier vor: https://fanlink.to/SplitSeries

