Als „Best German Band“ bei den Metal Hammer Awards 2018 gekürt, mit dem aktuellen Album „Ecstasy“ auf Platz #7 in den deutschen Albumcharts eingestiegen, momentan mit Powerwolf auf Tour durch Europa – bei KISSIN’ DYNAMITE läuft aktuell ziemlich viel ziemlich rund. Doch anstatt sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen, bevorzugen es die schwäbischen Glam-Rocker, im März und April direkt wieder in den Tourbus zu steigen. Im Rahmen ihrer großen „Europe in Ecstasy“ Headliner-Tour wird die Band ganze 21 Städte beackern, darunter auch zahlreiche Dates in Deutschland. Die Termine:

15.03.19 – Osnabrück, Bastard Club*

16.03.19 – Enschede (NL), Metropool**

20.03.19 – Berlin, BiNuu*

21.03.19 – Nürnberg, Hirsch*

22.03.19 – Leipzig, Hellraiser*

23.03.19 – Vacha/Eisenach, Vachwerk**

28.03.19 – Aschaffenburg, Colos Saal*

29.03.19 – Eindhoven (NL), Effenaar*

30.03.19 – Hannover, Musikzentrum*

04.04.19 – Saarbrücken, Garage*

05.04.19 – Köln, Kantine*

06.04.19 – Hamburg, Markthalle* (ausverkauft)

10.04.19 – Milano (IT), Legend Club*

11.04.19 – Pratteln (CH), Z7*

12.04.19 – München, Backstage*

13.04.19 – Stuttgart, LKA-Longhorn*

16.04.19 – Bratislava (SVK), Randal Club*

17.04.19 – Wien (AT), Flex*

18.04.19 – Budapest (HU), Dürer Kert*

19.04.19 – Graz (AT), Explosiv*

20.04.19 – Wörgl (AT), Komma*

* Special Guest: John Diva & The Rockets Of Love

** Special Guest: Supernova Plasmajets

Tickets können hier käuflich erworben werden:

DE – http://eventim.de/kissin-dynamite

AT – http://oeticket.com/kissin-dynamite

NL – https://www.ticketmaster.nl/artist/kissin-dynamite-tickets/1004319

HU – https://jegy.rock1.hu/kissindynamite-durerkert_20190418

