Supporttour für Powerwolf beginnt nächste Woche!

Kissin‘ Dynamite haben soeben eine Headlinertour für nächsten März angekündigt.

‚Europe In Ecstasy Tour‘

Kissin‘ Dynamite

15.03.19 DE Osnabrück – Bastard Club*

16.03.19 NL Enschede – Metropool**

20.03.19 DE Berlin – BiNuu*

23.03.19 DE Vacha/Eisenach – Vachwerk**

29.03.19 NL Eindhoven – Effenaar*

30.03.19 DE Hannover – Musikzentrum*

05.04.19 DE Köln – Kantine*

06.04.19 DE Hamburg – Markthalle*

10.04.19 IT Milano – Legend Club*

16.04.19 SK Bratislava – Randal Club

17.04.19 AT Wien – Flex*

18.04.19 HU Budapest – Dürer Kert*

19.04.19 AT Graz – Explosiv*

20.04.19 AT Wörgl – Komma*

*Special Guest: John Diva & The Rockets of Love

**Special Guest: Supernova Plasmajets

Kommentare

