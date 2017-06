Als KISSIN‘ DYNAMITE im Dezember 2016 ihr Konzert in Stuttgart mitschnitten, waren die Bedingungen perfekt: ein ausverkaufter Club, enthusiastische Fans und eine bis in die Haarspitzen motivierte Band sorgten für ein ganz besonderes Konzerterlebnis. Als Gast beim Song „Masterpiece“ durfte die Band Beyond The Black-Sängerin Jennifer Haben begrüßen. Ihr Duett mit Hannes ist eines der zahlreichen Highlights.

KISSIN‘ DYNAMITEs neue Live-Veröffentlichung „Generation Goodbye – Dynamite Nights“ (erhältlich als DVD/2CD und BluRay/2CD) liegt ab 14.07. beim Händler des Vertrauens bereit.

Wer so lange nicht mehr warten kann oder will, für den gibt es in München schon am 08. Juli die DVD-Premiere. Karten sind hier erhältlich.

Quelle: www.afm-records.de

