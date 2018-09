Erst im Juli haben KISSIN’ DYNAMITE ihr aktuelles Album “Ecstacy” veröffentlicht – nun wurden sie am vergangenen Freitag mit dem Metal Hammer Award in der Kategorie “Beste deutsche Band” ausgezeichnet und konnten sich gegen namhafte Konkurrenz wie ua. Helloween, Destruction und Eisbrecher durchsetzen.

Die Band über Facebook:

We still can’t believe we won the Metal Hammer Award for beeing the ‘BEST GERMAN BAND’!!! We’re speechless! Thank You!

BRING BACK STADIUM ROCK!

Für die Band kein Grund um auszuruhen, dann bereits im Oktober startet die große Clubtour als Support von Powerwolf:

26. OKT 2018: Wiesbaden

27. OKT 2018: Oberhausen

29. OKT 2018: HAMBURG

31. OKT 2018: BERLIN

02. NOV 2018: LEIPZIG

06. NOV 2018: WIEN

09. NOV 2018: MÜNCHEN

10. NOV 2018: LUDWIGSBURG (DE)

14. NOV 2018: LAUSANNE

15. NOV 2018: ZÜRICH

16. NOV 2018: GEISELWIND

17. NOV 2018: SAARBRÜCKEN

“Ecstacy” erschien am 6. Juli 2018 über Columbia / Sony Music und stieg auf einen sensationellen 7. Platz in die deutschen Albumcharts ein!

