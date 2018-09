Chelsea Grin: Starten am 21.09 ihre Tour

Chelsea Grin: Starten am 21.09 ihre Tour

Ab Freitag werden CHELSEA GRIN wieder hierzulande auf den Bühnen zu sehen sein. Als Support für ihr neues Album „Eternal Nightmare“, welches im Juli bei Rise Records/BMG/ADA Warner erschienen ist, stehen dabei neun Shows in Deutschland und Österreich an – allesamt in Begleitung von Oceano, Kublai Khan und Enterprise Earth.

Im Sommer ist die Band um den neuen Sänger Tom Barber bereits im Zuge der Warped Tour quer durch die USA gereist.

: Schweinfurt — Stattbahnhof : Berlin — SO36 : Wien (AT) — Szene : Chemnitz — AJZ : Hannover — Faust : Hamburg — Logo : Köln — Essigfabrik : Weinheim — Café Central : München — Backstage

Kommentare

Kommentare