Am Freitag erschien das neue FRIEDEMANN Album “Ich leg mein Wort in euer Ohr” über Exile on Mainstream Records. Anlässlich der Veröffentlichung gib es nun auch das wirklich sehr berührende Video zum Song “Seesucht” zu erleben.

Der Künstler über den Clip:

Neues Video – Seesucht – Abschied und Neubeginn

Die Dinge gehen zu Ende, das ist unumstößlich.

Aber in jedem Ende wohnt auch ein Anfang, eine Möglichkeit.

Aus diesem Part des Lebens, aus dieser Seesucht, sind gute und hoffentlich lang anhaltende Freundschaften gewachsen.

Nutzt eure Zeit und seid gut zueinander,

Friedemann

„Ich leg mein Wort in euer Ohr“ erscheint auf Vinyl und digital sowie in einer besonderen Edition, limitiert auf 1500 Stck. als Hardcover-Buch in CD-Größe mit 60 Seiten voller Texte, Gedichte und Gedanken, Fotos, sowie aufwendigen Illustrationen von Conny Ochs. Dem Buch liegt das Album als CD bei. Einen separaten CD-Release gibt es nicht. Erhältlich sind beide Versionen unter folgenden Links:

https://shop.mainstreamrecords.de/product/eom86

http://shop.ruegencore.de/cms/produkt-kategorie/friedemann/

Kamera & Schnitt Video: Milan Pfützenreuter / https://www.youtube.com/user/rotorbrut ►

Friedemann Tour 2018:

28.09. Dresden, Beatpol

29.09. Halle, Peissnitzhaus

30.09. Jena, Cafe Wagner

01.10. Wolfsburg, JC OST

02.10. Köln, Redrum

03.10. Bonn, Namenlos

04.10. Essen, Don’t Panic

06.10. Kassel, Goldgrube

07.10. Münster, Cafe Sputnik

26.10. Mestlin, ME RO FESTIVAL

27.10. Hamburg, Logo

28.10. Neu Tramm (Wendland), Raum 2

29.10. Greifswald, Kulturbar

30.10. Wohnzimmer Konzert

31.10. Quedlinburg, Reichestraße

01.11. Magdeburg, Stübchen Festung Mark

02.11. Hannover, Osco

03.11. Husum, Speicher

14.11. Darmstadt, Oetinger Villa

15.11. Karlsruhe, Alte Hackerei

17.11. CH – Zürich, Dynamo

18.11. CH – Olten, Coq d’or

19.11. CH – Konolfingen, El Cannario

20.11. A – Innsbruck, Cafe Decentral

22.11. Leipzig, UT Connewitz

23.11. Berlin, Lido

24.11. Rostock, PWH

Kommentare

