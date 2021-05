Kneipenterroristen: und jetzt erst recht! Mit „Wembley Wir Kommen!“ erscheint am 4. Juni die neueste EM-CD der Hamburger

Hamburg – Corona hin oder her…. Eine Fußball- EM Party ohne einer neuen Kneipenterroristen EM CD ist wie Grillen ohne Bratwurst – das geht gar nicht… Daher werden die Hanseaten am 4. Juni ihre neue EM-Hymne Wembley Wir Kommen! inklusive 17 zusätzlicher Livetracks veröffentlichen. Die CD wird dabei zum fanfreundlichen Special Price in den Handel kommen, „damit genug Geld für Bier übrig bleibt“, so der mitdenkende Ansatz der Musiker. Dabei war lange Zeit gar nicht klar, ob der Song wegen der Corona-Pandemie und der drohenden Absage einiger Austragungsorte der Spiele überhaupt noch so aktuell sein wird. Entstanden ist er im Sommer 2019, lange bevor es Corona gab.

Die Kneipenterroristen setzen mit Wembley Wir Kommen! das erfolgreiche Konzept einer limitierten Digipak CD mit aufwendigem Artwork, einer guten Stunde Spielzeit und ausschließlich unveröffentlichtem Material zum Special Preis fort, das sich schon bei den letzten sechs Kneipenterroristen-Fußball-CDs mehr als bewährt hat. Das Triple ist perfekt!!!

Wie die beiden Vorgängeralben Lebenslang und Schneller Lauter Härter hat übrigens auch die aktuelle Kneipenterroristen-Scheibe Alte Schule, welche letztes Jahr veröffentlicht wurde, die Top 30 der offiziellen deutschen Album Charts geknackt.

Produziert und gemastert von Alex Henke (u.a. Bassist von Daniel Wirtz, bekannt aus der TV-Sendung Sing Meinen Song) der schon vielen deutschsprachigen Bands (Udo Lindenberg, Helene Fischer, Adel Tawil, Abschlach!, Drunken Swallows, uvm.) in seinem Boogie Park Studio Hamburg den perfekten Sound verpasst hat.

Trackliste: