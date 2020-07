Knock Out Festival: Headlines-Ankündigung verschoben

Knock Out Festival am 19. Dezember 2020 – Veranstalter von Deutschlands größtem Hallen-Winterfestival lassen sich von Corona nicht „ausknocken“ – müssen aber die Ankündigung des Headliners verschieben.

Am 19. Dezember steigt die dreizehnte Ausgabe des Knock Out Festivals in der Karlsruher Schwarzwaldhalle. Die Veranstaltung, die schon in den letzten Jahren restlos ausverkauft war, findet auch in diesem Jahr wieder sehr großen Zuspruch. Der Vorverkauf läuft trotz der aktuellen Corona-Krise weiter auf Hochtouren. Da bislang ein Großveranstaltungsverbot bis Ende Oktober herrscht, hofft man von Seiten der Veranstalter weiterhin, sich von Corona nicht „ausknocken“ lassen zu müssen. Dennoch baut man für den „worst case“ natürlich vor und arbeitet bereits an einem Ersatztermin.

Mit dem heutigen 13. Juli hätte normalerweise auch der Headliner der diesjährigen Ausgabe angekündigt werden sollen. Da dieser jedoch nicht für den eventuell zum Tragen kommenden Ersatztermin verfügbar ist, müssen es die Veranstalter weiter spannend machen. „Wir bitten euch noch um etwas Geduld in dieser schwierigen Zeit. Wir möchten keine Versprechen machen, die wir später nicht halten können. Gesundheit und Schutz von Fans und Bands haben höchste Priorität!“

Bereits seit einigen Wochen sind die Sitzplätze ausverkauft, für die VIP-Tickets gibt es lediglich noch ein Rest-Kontingent.

Sobald endgültige Klarheit darüber herrscht, ob der Termin wie geplant im Dezember stattfinden kann, wird der Headliner enthüllt werden. So viel kann verraten werden: er wird sicherlich keinen Rock- und Metal-Fan enttäuschen. Sollte es zum Fall einer Verschiebung kommen – was im Moment niemand hofft – werden die Veranstalter einen adäquaten Ersatz verpflichten.

Das Knock Out Festival ist das größte Heavy-Indoor-Festival Süddeutschlands und hat neben den angesagten Namen der Rock- und Metalszene einen großzügigen Biergartenbereich, ein vielfältiges Gastroangebot und eine VIP-Area zu bieten.

Seit etlichen Jahren ist es für viele Metal- und Rockfans aus ganz Deutschland ein absoluter Pflichttermin, was sich auch in diesem Jahr am guten Ticketvorverkauf erneut bestätigt.

Bei Deutschlands lautester Weihnachtsfeier standen bereits Szene-Größen wie Avantasia, Helloween oder Sabaton auf der Bühne.

