Versus Goliath: Veröffentlichen Video zur neuen Single „Lüg Mich An“

Die Veröffentlichung der EP Der Sechste Tag ist gerade mal drei Monate her, und schon brachte die Band um Frontmann Florian Mäteling am 10.07. ihre neue Single auf den Markt.

Lüg Mich An steht für sich alleine, als one-off-Single und ist Zeichen der schöpferischen Energie, die Versus Goliath in diesen ungewöhnlichen Zeiten, ohne Möglichkeit von Live-Konzerten, an den Tag legen. Denn auch wenn die Band bereits an ihrer neuen EP arbeitet, ist es ihnen wichtiger denn je, ihre wachsende Fangemeinschaft kontinuierlich mit neuer Musik zu füttern.

In ihrem neuesten Werk nimmt sich Mäteling dem Thema der Selbstlüge und dem kollektiven Wegsehen einer scheinheiligen Gesellschaft an. So kann der Song in direktem Bezug zu der seit Jahren anhalten Flüchtlingskrise und anderen tief verwurzelten sozialen Missständen gesehen werden, die sich in Zeiten von Black Lives Matter, nun sichtbar für alle, an der Oberfläche einer sonst eher ignoranten Gesellschaft entladen. Das Thema ist zeitlos und Zeitgeist zugleich – so wie die Frage, warum wir in Angesicht von Leid und Grausamkeit, den Blick eher abwenden, uns die Welt schönreden und selbst belügen, anstatt uns der Realität zu stellen.

Mit Lüg Mich An veröffentlichen Versus Goliath zum ersten Mal einen Song, der vollständig in Eigenregie produziert wurde und den Fokus stärker auf den Live-Sound der Band richtet.

Die Single erschien am 10.07.2020 auf dem bandeigenen Label wirwirwir im Vertrieb der Sony Music, und heute um 11:00 Uhr erschien das Video auf dem YouTube Kanal der Band:

Versus Goliath sind:

Vocals und Synthesizer: Florian Mäteling

Gitarre und Keyboards: Andreas Zöller

Drums: Jonas Keller-May