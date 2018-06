Die finnischen Folk Metal-Superstars Korpiklaani werden ihr neues Studioalbum Kulkija („Wanderer“) am 7. September 2018 (Nuclear Blast) auf den Markt bringen. Nachdem kürzlich mit Kotikonnut die erste Single aus dem Album präsentiert worden ist, gibt es heute im ersten Albumtrailer mehr über die musikalische Entwicklung der Band während der vergangenen Jahre zu erfahren.

Akkordeonist Sami, der den Track auch geschrieben hat, kommentiert: „Der Song ist im Midtempo-Bereich angesiedelt und wartet mit einer Fülle an Melodien auf. Auch unser Texter hat tolle Arbeit geleistet und das Gefühl, den Charakter des Songs hervorragend eingefangen. Wir hoffen, der Song gefällt euch genauso wie uns!“

Über Kotikonnut („Heimstätte“):

Während seiner Reise denkt ein Wanderer des Öfteren sehnsüchtig an seine Heimat und seine Kindheit sowie die Schönheit von alldem. Er denkt daran, wie er einst mit seinem Mädchen über die Wiese gelaufen ist und dachte, dass dies für immer so sein würde. Obwohl seine Heimat mittlerweile die Straße ist und er sein Hab und Gut stets bei sich trägt, so wird er sich doch immer an das Glücksgefühl seiner Heimat und seiner Jugend erinnern. An die Zeit, in der der Mond golden war, nachts überall schien und so auch die sonst eher düstere ländliche Gegend sowie den Wald erstrahlen ließ. Schließlich akzeptiert der Wanderer, dass alles, was kommt, irgendwann zu einer entfernten Erinnerung wird und nichts ewig währt.

Kulkija enthält insgesamt 14 Tracks und ist mit einer Gesamtspieldauer von über 71 Minuten Korpiklaanis bislang längstes Werk. Aufgenommen wurde es im Petrax Studio (Hollola, FIN), gemixt in den Sound Supreme Studios (Hämeenlinna, FIN), wobei die Band zum ersten Mal mit Produzent Janne Saksa zusammengearbeitet hat. Den Mastering-Feinschliff hat die Platte von Svante Forsbäck (u.a. Rammstein) verpasst bekommen. Das Artwork stammt von Jan Yrlund (u.a. Battle Beast, Manowar), der bereits sämtliche Artworks für vorherige Alben und Singles der Band gestaltet hat.

Bandgründer Jonne kommentiert:

„Wir waren mit einem Endergebnis noch nie so zufrieden, wie wir es jetzt mit Kulkija sind. Wir haben versucht, alles so natürlich wie möglich klingen zu lassen. Wie der Titel bereits vermuten lässt, stellt diese Platte eine Art Reise dar, die einem einfach ein gutes Gefühl verleihen soll.“

Sami fügt hinzu:

„Kulkija ist keine schlichte Ansammlung von Songs, sondern ein „richtiges“ Album mit einer gewissen Atmosphäre, die den Hörer durch das Werk begleitet. Dieses Mal waren wirklich alle Songs bereits im Voraus fertig, sodass wir im Studio nichts mehr arrangieren mussten. Tuomas [Violine] und ich hatten enorm viel Platz zur Entfaltung und konnten die Folk-Parts so in aller Ruhe einspielen.“

Korpiklaani live:

06.07. E Barcelona – Rock Fest

12.07. D Neukirchen-Vluyn – Dong Open Air

13.07. NL Amstelveen – P60 (w/ MYRKVAR)

15.07. CZ Vizovice – Masters of Rock (Specialshow)

03.08. D Wacken – Wacken Open Air

15.08. PL Straszęcin – Czad Festiwal

18.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

Kulkija – Releasetour

07.09. RUS St. Petersburg – Aurora (Releaseshow)

08.09. RUS Moscow – Glavclub (Releaseshow)

09.09. RUS Voronezh – Aura

11.09. RUS Rostov-on-Don – Arena

12.09. RUS Krasnodar – Arena Hall

13.09. RUS Samara – Zvezda

14.09. RUS Ufa – Ogni Ufy

15.09. RUS Ekaterinburg – Tele-Club

16.09. RUS Chelyabinsk – Galaktika

18.09. RUS Omsk – Angar

19.09. RUS Novosibirsk – Podzemka

21.09. RUS Irkutsk – Dikaya Loshad

22.09. RUS Vladivostok – San-Remo

