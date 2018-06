Die UK Occult Metaller The Heretic Order haben ihre neue Single The Forest Of The Impaled veröffentlicht, zu der es hier ein Lyric Video gibt.

Lord Ragnar über den Song:

„Der Song beschreibt die Gefühle und den abscheulichen Anblick, den ein osmanischer Soldat ertragen musste, als er die Opfer im Wald der Gepfählten – der auf Befehl von Vlad III. errichtet wurde – erblickte, als die Osmanen in den 1460ern in Transsilvanien einmarschierten.“

Der Song stammt vom kommenden Album Evil Rising, gemischt und gemastert von Guillermo „Will“ Maya, das diesen Freitag erscheint. Das Artwork stammt von Ipoet Poetra (Five Miligrams Artworks). Die Texte auf dem Album drehen sich um das Okkulte, Prophezeiungen, den Tod sowie wahre historische Ereignisse. Hier kann man Evil Rising vorbestellen.

Ein Album Track-by-Track Interview ist auf https://www.metaltalk.rocks/the-heretic-order-track-by-track verfügbar.

The Heretic Order – Evil Rising

1. Prelude

2. Evil Rising

3. Unholy War

4. Hate Is Born

5. Omens

6. Mortification Of The Flesh

7. Under The Cross Of Pain

8. Straight Down (To Hell)

9. The Mask

10. The Forest Of The Impaled

11. The Scourge Of God

12. Visions

Evil Rising Videos

Evil Rising (Official Video) – https://youtu.be/oAduqA-Ei3A

The Forest Of The Impaled (Lyric Video) – https://youtu.be/R2Tdf_5KZcw

The Heretic Order live

20.06.2018 UK Leicester – Firebug

21.06.2016 UK Folkestone – The Harp Restrung

23.06.2018 UK Birmingham – Academy 3

24.06.2018 UK Newcastle – Trillans

25.06.2018 UK Grimsby – Yardbirds

26.06.2018 UK Manchester – Rebellion

21-22.07.2018 UK Northwich – Lostock Sports & Social Club (Lostock Festival 2018)

10.08.2018 UK Walton On Trent – Catton Park (Bloodstock Open Air)

21.-24.03.2019 UK Pwllheli – Hafan y Môr Holiday Park (Hammerfest)

http://thehereticorder.com

https://www.facebook.com/thehereticorder

https://twitter.com/hereticorder

https://www.youtube.com/channel/UC6u-0eqP2zvqJ0ywq1vhpGQ

https://spoti.fi/2I2Nvxy

