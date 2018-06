Alcest: spielen drei ausgewählte Herbstkonzerte in Deutschland

Die Franzosen um Alcest kommen nach Ihrer beeindruckenden ausverkauften Co-Headliner Tournee mit Mono 2016 und Ihrem Gastauftritt 2017 bei Anathema zurück auf ndie Bühen.

Nur drei ausgewählte Konzerte wird die Band mit Mastermind Neige an der Gitarre und am Gesang spielen und beehrt Clubs in München, Leipzig und Essen.

Besonders sind alle Ihrer Konzerte mit Ihrem treibenden Blackgaze und Neige’s unvergleichlicher Stimme.

Bei diesem Dreierpack erwartet uns allerdings ein ganz besonderes Schmankerl.

Alcest werden das Kodama Album in voller Länge spielen und on top ein paar ausgewählte Hits Ihrer Vergangenheit ergänzen.

Es warten unvergessene Abende auf uns.

Kingstar präsentiert

Alcest

29.09.18 München (GER), Strom

01.10.18 Leipzig (GER), UT Connewitz

02.10.18 Essen (GER), Turock

Präsentiert von Rock Hard, Visions, Eclipsed

Tickets sind ab dem 20.06.2018, 10:00 Uhr über www.eventim.de und zusätzlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Kommentare

