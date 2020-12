Korpiklaani: veröffentlichen Single & Musikvideo „Sanaton Maa“

Die finnischen Folk Metal – Superstars Korpiklaani veröffentlichen heute eine weitere Single aus ihrem bald erscheinenden Album Jylhä (VÖ: 5. Februar 2021 bei Nuclear Blast). Der melodiöse und unbestreitbar extrem eingängige Song Sananton Maa wird erneut von einem düster-atmosphärischen und Folklore-inspirierten Video begleitet, in dem der Schauspieler Yrjänä Ermala eine Hauptrolle spielt.

Schau dir das Video zu Sanaton Maa hier an:

Akkordeon-Spieler Sami Perttula kommentiert den Song so:

„Sanaton Maa ist als Reminiszenz an die 80er gedacht, mit einem folkigen Twist: Ich wollte einen klassisch klingenden Mid-Tempo-Hairmetal-Song mit Killer-Refrain schreiben, der alle Elemente vereint, die ich gerne in einem guten Song höre. Wenn ich das hier höre, kann ich in der Zeit zurück reisen, auf dem Rücksitz eines alten Honda Accord, der mit zu viel Kitt zumindest kosmetisch fixiert wurde, ansonsten aber kaum funktioniert hat … was auf der anderen Seite aber egal war, denn er war auch mit Subwoofern aufgemotzt, die mehr als das ganze Auto gekostet haben. Happy End!“

Sänger Jonne Järvelä stimmt zu:

„Ich musste nur noch die Plüsch-Würfel hinzufügen!“

Video-Regisseur Markku Kirves fügt hinzu:

„Sanaton maa ist das dritte Korpiklaani-Video mit der gleichen Hauptfigur, und diesmal wollte ich etwas über ihren Beruf erzählen. In diesem Video sehen wir einen Schmied mit seinem jungen Auszubildenden, an den er sein Wissen weitergibt. Auf dem Weg zum Schmied sieht der Junge etwas Interessantes unter der Wasseroberfläche. Als Warnung erzählt ihm der Mann eine alte Legende darüber, was eine lange Zeit zuvor an diesem Ort passiert war. Aber hört unser Auszubildender wirklich auf seine Worte …?“

Die Story hinter Sanaton Maa:

„In der finnischen Folklore findet sich eine Geschichte über einen jungen Mann namens Matti der ein an einem Fluss gelegenes Feld pflügte. Als er mit dem Pflügen fertig war, ging er flusswärts los, um das Pferd zu seinem Stall zu bringen. Die Männer auf der anderen Seite des Flusses machten gerade Heu und hörten eine Stimme aus dem Wasser: „Zeit verging, aber kein Mensch ist zu sehen“. Matti, der die Stimme nicht gehört hatte, beschloss, schwimmen zu gehen. Die am anderen Ufer riefen, er solle das überdenken, da sie diese Stimme gehört hätten; sie sagten, ein Mann aus dem Dorf sei vor langer Zeit an dieser Stelle ertrunken. Matte antwortete, er würde nicht schwimmen schwimmen gehen, aber seine Hände und sein Gesicht waschen. Er kniete sich zum Wasser, bekam eine Herzattacke und versank. Dies wurde sich zumindest in Kaukola und Valkeala erzählt.“

