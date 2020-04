Künstler*innen und Kreative in Not: Bundesweites Bündnis ruft Politik zum Handeln auf

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie bestimmen seit mehr als fünf Wochen Alltag und Diskurs auf allen Ebenen unserer Gesellschaft. Für einen Großteil der Künstler*innen, Freiberufler*innen, Soloselbständigen und Unternehmer*innen in der Kultur-, Kreativ- und Unterhaltungsbranche in ganz Deutschland ergibt sich aktuell eine immer dramatischere und existenzbedrohendere Situation. Die Bundes- und Landesregierungen reagieren mit Soforthilfemaßnahmen, die gerade für diese Zielgruppe kaum greifen und in der Realität den Großteil der Kunst- und Kulturschaffenden ausschließen.

Mit einem umfangreichen Offenen Brief wendet sich nun die Initiative Kulturschaffender in Deutschland an alle politischen Vertreter*innen auf Bundes- und Länderebene. „Mit einem faktenreichen Positionspapier stellen wir die aktuelle Lage detailliert dar und zeigen gleichsam auf, wie Abhilfe geschaffen und der Fortbestand der Veranstaltungs-, Kultur- und Kreativbranche bundesweit gesichert werden kann“, informiert Jana Riediger, eine der Sprecherinnen der Initiative.

Zu den Zielen des Positionspapiers gehören dringende Verbesserungen an den aktuellen Hilfsprogrammen, klare Rechtsverbindlichkeiten und die Forderung nach einem bundeseinheitlichen Vorgehen der Politik. Größter Kritikpunkt ist die Tatsache, dass Solo-Selbstständige und freie Kulturschaffende ihren „Geschäftsführerlohn“ bisher nicht als Betriebsausgabe über Soforthilfeprogramme finanzieren können.

Oliver Golumbiewski, ebenfalls Sprecher der Initiative, bringt das wichtigste Ziel des Positionspapiers auf den Punkt: „Wir fordern ein durch Landes- und Bundesmittel abgedecktes bundeseinheitliches Soforthilfeprogramm, in welches ein monatlicher Bedarf zur Lebenshaltung in Höhe von 1.180,00 Euro integrierbar ist.“

Der Offene Brief der Initiative Kulturschaffender in Deutschland hatte am Sonntagabend (19. April, 18:00 Uhr) bereits mehr als 5.000 Mitzeichnende. Dazu zählen neben Musiker*innen, Schauspieler*innen, Autor*innen, Artist*innen und Kunsthandwerker*innen auch Agenturen, Eventgastronom*innen, freie Journalist*innen, Fotograf*innen, Veranstaltungstechniker*innen, Schausteller*innen und viele weitere Vertreter*innen der kreativen Berufe.

Mit der Untersagung von Veranstaltungen bis voraussichtlich 31. August 2020 droht ein unmittelbarer, bisher einmaliger sozialer Abstieg eines ganzen Berufszweiges. Nach Schätzungen der Initiative Kulturschaffender in Deutschland werden etwa drei Viertel der Freischaffenden und Selbständigen eine solch lange Zeit ohne Aufträge und Einnahmen wirtschaftlich nicht überstehen können.

Eine ständig aktualisierte Liste aller Mitzeichnenden können Sie hier einsehen: https://www.initiative-kulturschaffender.de/offener-brief/liste-der-mitzeichnenden/

Das Anschreiben an die politischen Vertreter*innen auf Bundes- und Länderebene sowie das Positionspapier in Kurz- und Langform und die Pressemitteilung als pdf finden Sie unter: https://www.initiative-kulturschaffender.de/presse/

Ansprechpartner*innen:

Bundessprecher*innen der Initiative Kulturschaffender in Deutschland:

Jana Riediger +49 177 4230958

Oliver Golumbiewski +49 30 55243735

Kontakt für Presse- und Medienanfragen:

Jeany Leinweber +49 1512 3525235

Mirko Stage +49 179 6967680

Darüber hinaus gibt es regionale Sprecher*innen in allen Bundesländern.

Die Kontakte vermitteln wir auf Anfrage gern.

Initiative Kulturschaffender in Deutschland, Sonnenallee 130, 12059 Berlin

kontakt@initiative-kulturschaffender.de