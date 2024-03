Kalifornische Rockband L.A. Edwards kommt als Headliner nach Deutschland. Die „Band Of Brothers“ besteht aus dem Singer-Songwriter und Multiinstrumentalisten Luke Andrew (L.A.) Edwards und seinen Brüdern, dem Gitarristen Jay Edwards und Schlagzeuger Jerry Edwards. Sie zeichnen sich durch einen unverkennbaren Sound aus, der unter anderem durch die frühere Zusammenarbeit mit Ron Blair aus dem Tom Petty-Camp beeinflusst ist. „Harmonien wie bei den Eagles, verwobene Gitarren wie bei den Stones, die Melancholie von Jackson Browne und der Optimismus der Arbeiterklasse wie bei Petty höchstselbst“ – so charakterisierte ein Radio-DJ die Band.



Die Band und ihre Crew haben ihr Leben in einer kalifornischen Kleinstadt und mit einer großen Familie im Unterwegssein verewigt – und daraus einen typischen West-Coast-Sound um die authentische Stimme von Frontmann Luke Edwards entwickelt: mit glaubwürdigen Geschichten, voller Kraft und positiver Ausstrahlung, auf Anhieb sympathisch.



Im vergangenen Jahr erschien ihr drittes Album Out Of The Heart Of Darkness, das von Musikritikern positiv und mit viel Respekt aufgenommen wurde. Als erste Vorbotin des neuen Albums Pie Town, es steht am 05.07.2024 als CD, Vinyl und digital zur Veröffentlichung an, präsentieren Luke und seine Brüder die charismatische Single Good Luck:

Nach Touren mit The White Buffolo und den Rivals Sons tourt die Band aktuell im Vorprogramm von Lucinda Williams durch Deutschland und konnte auch bei dieser Gelegenheit viele neue Freunde gewinnen. Für alle, die diese Gelegenheiten versäumt oder Geschmack auf mehr bekommen haben, gibt es gute Nachrichten: Im Juli sind L.A. Edwards erstmalig als Headliner mit vier Konzerten bei uns in Deutschland unterwegs.



06.07.2024 Frankfurt – Batschkapp Sommergarten

11.07.2024 Köln – Blue Shell

12.07.2024 Berlin – Badehaus

13.07.2024 Hamburg – Nochtwache