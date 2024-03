Hardraw: die Heavy-Metal-Band schließt sich Pitch Black Records an

Die in Zypern ansässige Heavy-Metal-Band Hardraw ist mit dem zweiten Album der Band, Abyss Of Mankind, das am 05.04.2024 erscheinen soll, den Reihen von Pitch Black Records beigetreten.

Bei der Gründung im Jahr 2011 genügt ein kurzes Zuhören, um zu erkennen, dass traditioneller Heavy Metal tief in Hardraw verwurzelt ist. Obwohl die Band ihren Wurzeln immer noch treu geblieben ist, hat sie sich im Laufe der Jahre erheblich weiterentwickelt und ist nun mit einem überarbeiteten Kader zurück, bestehend aus Szene-Veteran Jimmy Mavrommatis am Gesang, Nikolas „Sprits“ Moutafis und Andreas Kyriacou an den Gitarren, Adamos Adamou am Bass und Vangelis Moutafis am Schlagzeug.

Abyss Of Mankind ist ein transformatives Heavy-Metal-Album, ein über ein Jahrzehnt angelegtes Projekt, bei dem Hardraw triumphal glänzt, indem es eine kraftvolle musikalische Erzählung liefert, die ihr Wachstum und ihre Widerstandsfähigkeit widerspiegelt.

Das Album besteht aus acht Titeln, die jeweils die künstlerische Reife und die Synergie der Zusammenarbeit der Band bezeugen. Die Soundpalette von Hardraw hat sich durch die Gewinnung neuer Mitglieder erweitert und präsentiert eine dynamische Stilmischung, die von knochenbrechenden Riffs bis hin zu komplizierten Melodien reicht, alles eingehüllt in eine düstere Atmosphäre voller Intensität und Kraft.

Der Schlusstrack des Albums verdient besondere Erwähnung, da er dem Andenken an den verstorbenen Mark „The Shark“ Shelton gewidmet ist; eine wirklich emotionale Hommage, die Worte allein nicht beschreiben können. In dieser Hommage an die verlorene (aber nicht vergessene) Heavy-Metal-Ikone schließen sich zwei legendäre Sänger, Gianni Nepi und Harry „The Tyrant“ Conklin , mit Hardraw zusammen eine außergewöhnliche Leistung zu bieten, die dazu beiträgt, diese herzliche und kraftvolle Hommage noch weiter zu steigern. Der Titel wird zu einem ergreifenden Moment auf dem Album und zelebriert das Erbe eines wahren Metal-Helden.

Das neue Album von Hardraw ist ein Beweis für das Engagement der Band für ihr Handwerk (und ihre Wurzeln), markiert gleichzeitig ein neues Kapitel auf ihrer Reise und festigt ihren Platz im Metal-Bereich. Aufgenommen, gemischt und gemastert im Steel Fortress Studio von Nikolas „Sprits“ Moutafis, ist die Produktionsqualität akribisch, fängt die Essenz jedes Instruments ein und lässt die emotionale Tiefe der Musik durchscheinen. Das in Zusammenarbeit mit Kostas Tsiakos gestaltete Albumcover fängt den thematischen Inhalt vollständig ein und schafft so ein zusammenhängendes und immersives Erlebnis für den Hörer.

Abyss Of Mankind erscheint am 05.04.2024 auf CD und digital und fällt mit dem Auftritt der Band beim bevorstehenden Open the Gates II-Festival in Nikosia, Zypern (05.-06.04.2024) zusammen. Festivalveranstaltung hier: https://www.facebook.com/events/359977229834024

Weitere Informationen, z. B. Details zur Vorbestellung sowie einen Streaming-/kostenlosen Titel-Download finden Sie unter https://www.pitchblackrecords.com