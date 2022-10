Larkin Poe: veröffentlichen nächste Single aus ihrem neuen Studioalbum „Blood Harmony“

Das Grammy-nominierte Duo Larkin Poe hat seine neue Single Strike Gold veröffentlicht, die ab sofort bei allen Streaming-Diensten erhältlich ist. Dazu gibt es ein offizielles Musikvideo, das ab sofort auf YouTube zu sehen ist. Strike Gold ist die neueste Single aus Larkin Poes kommendem sechsten Studioalbum Blood Harmony, das am Freitag, den 11. November über ihr eigenes Label Tricki-Woo Records erscheint.

„Nach Jahren des Unterwegsseins fühlt sich dieser Song wie eine emotionale Hymne an“, sagt Rebecca. „Ein Hoch auf all die guten Seelen da draußen, die sich immer wieder für ihre Träume einsetzen, auch wenn es schwierig wird.“

Larkin Poe werden Blood Harmony mit einer wahrhaft epischen Welttournee einläuten. Diese beinhaltet u. a. die Outlaw Music Festival Tour von Willie Nelson & Family von Ende Juli bis Mitte September, sowie Termine mit Melissa Etherige (Etheridge Island in Playa Mujeres, Mexiko). Eine ganz besondere Show spielen sie mit der Dave Matthews Band und den Black Pumas im Gorge Amphitheatre in George (Washington).

In Deutschland waren die Schwestern von Mai bis Juli 22 zu sehen. Eine Deutschland-Tour ist für 23 in Planung.

