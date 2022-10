Brutus: veröffentlichen neue Single ‘What Have We Done’ vom neuen Album ‘Unison Life’

Das belgische Trio Brutus stellt heute seine neue Single What Have We Done vor. Die Single erscheint kurz vor der Veröffentlichung ihres dritten Studioalbums Unison Life (Hassle Records / Sargent House) am 21. Oktober, das sie im kommenden Monat mit einer Headline-Tour durch Großbritannien begleiten werden.

What Have We Done repräsentiert Brutus auf ihrem Höhepunkt. Der Song, der sich ständig weiterentwickelt, wächst von der klagenden Eleganz der ersten Strophe bis hin zum Höhepunkt der Katharsis, wenn die Post-Rock-Gitarren an die Oberfläche dringen. Angetrieben von der Verletzlichkeit von Stefanies Stimme, fängt der Text den Kampf ein, in diesen selbstzerstörerischen Mustern wiederholten Verhaltens gefangen zu sein: “Once more we sing along, to this never-ending song, once more we carry on the pain, what have we done.”

Sängerin und Schlagzeugerin Stefanie sagt: „What Have We Done begann nur mit der Gitarre, dem Moog-Synthesizer (der die Basslinie spielt) und einer Strophe des Textes. Aber wir spürten, dass dies etwas Besonderes war, für das wir uns die Zeit nehmen mussten, um es richtig zu machen. Als wir die Arbeit an diesem Song fortsetzten, gab es diesen unausgesprochenen Druck, musikalisch weiterzugehen, tiefer zu graben und die Extrameile zu gehen, um den Track fertigzustellen.

Aus irgendeinem Grund fühlte sich dieses neue Stück Musik sowohl wie ein Wendepunkt als auch wie eine Kreuzung an. In unserer Bandgeschichte gab es dieses Gefühl nur wenige Male zuvor, mit den Songs Bearclaws, Justice de Julia II und War. Schlüsselsongs wie diese sind herausfordernd, fühlen sich aber gleichzeitig wie eine Heimkehr an. Sie definieren, wer man als Band ist.

Der Song verkörpert das, was zum Zeitpunkt des Schreibens, mitten in der Pandemie, passierte. Es geht darum, zu lange zu leiden, und man hat genug. Die Strophe spiegelt das gemeinsame Gefühl wider, das wir als Menschen manchmal haben, wenn zu viel in unserem Kopf vorgeht und wir in der gleichen Schleife stecken bleiben.“

Das begleitende Video zum Song zeigt Aufnahmen von zwei der Lieblingsfestivals der Band, Rock Herk und Lokerse Feesten, und die phänomenale Publikumsreaktion sticht in dem Bildmaterial hervor. Gefilmt und geschnitten wurde es von Jonas Hollevoet.

Das Album Unison Life, das kürzlich mit den Songs Victoria, Liar und Dust vorgestellt wurde, befasst sich mit der Idee, nach einem Leben voller Zufriedenheit zu streben – aber zu wissen, dass das größte Hindernis darin besteht, von den eigenen Unzulänglichkeiten aufgehalten zu werden. Musikalisch ist es jedoch sehr fokussiert und die Band ist bestrebt, ihr Potenzial zu übertreffen. Vom Spielen mit neuen Ideen über die beharrliche Perfektionierung stärkerer Melodien bis hin zum Experimentieren mit einer Fülle neuer, online gekaufter Geräte haben sie sich selbst die höchsten Standards auferlegt. Ihre Hingabe zahlte sich aus, denn Unison Life wurde zum bisher reinsten Ausdruck des Brutus-Sounds.

Zusätzlich zur anstehenden UK-Tour der Band, die unten aufgeführt ist, haben Brutus gerade eine Europatournee angekündigt, die im nächsten Frühjahr beginnt. Die bisher größte Headline-Show der Band im Ancienne Belgique in Brüssel ist bereits Monate im Voraus ausverkauft, sodass nun weitere Shows in ganz Europa angekündigt wurden. Eine vollständige Liste der Termine und Ticketinformationen gibt es HIER.

November

16 – The Fleece – Bristol (UK)

17 – Rebellion – Manchester (UK)

18 – Audio, Glasgow (UK)

19 – Lending Room, Leeds (UK)

21 – Patterns, Brighton (UK)

22 – The Garage, London (UK)

Januar

30 – Stummsche Reithalle – Neunkirchen (DE)

31 – La Maroquenerie – Paris (FR)

Februar

01 – Paradiso Noord – Amsterdam (NL)

03 – AB – Brussels (BE) – SOLD OUT

25 – Wilde Westen @ De Kreun – Kortrijk (BE)

26 – Junkyard – Dortmund (DE)

27 – Colos-Saal – Aschaffenburg (DE)

März

01 – TivoliVredeburg – Utrecht (NL)

02 – Doornroosje – Nijmegen (NL)

03 – Hell Over Hammaburg – Hamburg (DE)

04 – Radar – Aarhus (DK)

06 – Vega – Copenhagen (DK)

07 – Hus 7 – Stockholm (SE)

08 – Fangelset – Gothenburg (SE)

09 – Plan B – Malmö (SE)

11 – Cafe Glosksee – Hannover (DE)

12 – Beatpol – Dresden (DE)

13 – Frannz Club – Berlin (DE)

14 – Klub U Bazyla – Poznan (PL)

16 – Hybrydy – Warsaw (PL)

17 – Kamienna12 – Krakow (PL)

18 – Kasarna Karlin – Prague (CZ)

21 – Dynamo Saal – Zurich (CH)

22 – PTR/L’Usine – Geneva (CH)

23 – Les Trinitaires – Metz (FR)

25 – Cactus club – Brugge (BE)

26 – JC De Bilding – Bilzen (BE)