El Moono – Temple Corrupted (EP)

Da stehen zur (Vor-)Weihnachtszeit einige neue Veröffentlichungen an. Nach wie vor zieht es mich jedoch zur Restekiste der liegengebliebenen Alben. Da liegen noch Alben, die im Winter und Frühjahr zu kurz gekommen bzw. unter die Räder gekommen sind. Ich hoffe dort immer noch das eine oder andere Juwel zu entdecken, welches es verdient hat, hier besprochen zu werden.

Tatsächlich habe ich mit der EP Temple Corrupted der aus Brighton (Großbritannien) stammenden Band El Moono was ganz Besonderes an Land gezogen. Temple Corrupted ist bereits am 04.02.2022 als CD und Vinyl über das Label Lockshaw Records erschienen. Angekündigt wurde mir das Werk als (Alternativ) Rock. Ja, das ist es natürlich auch, aber Temple Corrupted ist so viel mehr als Alternative Rock. Die Briten zünden auf Temple Corrupted ein Feuerwerk aus Alternative Rock mit Feuerwerkskörpern aus Post Metal, Post Hardcore und Sludge.

Bei Temple Corrupted handelt es sich um eine Konzept EP, die sich mit Depressionen und Angstzuständen befasst, und der Wirkung von gesellschaftlicher Korruption auf die individuelle psychische Gesundheit. Temple Corrupted ist eine Reflexion über die Zerbrechlichkeit des Lebens. Diese Thematik setzt das Quartett um Zac Jackson (Gesang, Gitarre), Jamie Haas (Gitarre, Gesang, Lap Steel), Harry Logan (Bass, Synthesizers) und Chris Cartwright (Schlagzeug, Percussion) musikalisch leidenschaftlich und teilweise auch furchterregend um.

Der Track White Gold erregte die Aufmerksamkeit des bekannten Künstlers Dan Hillier, der das Kunstwerk für das Cover zur Verfügung stellte. El Moono sind damit nach den Schwergewichten Royal Blood und Architects die dritte Band, mit der der Künstler zusammengearbeitet hat. Von dieser Band würde ich in Zukunft gerne mehr hören.

HIER! geht es für weitere Informationen zu El Moono – Temple Corrupted in unserem Time For Metal Release-Kalender.