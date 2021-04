Lee Aaron: das neue Studioalbum „Radio On!“ erscheint am 18.06. bei Metalville Records

Die mehrfach mit Platin gekrönte kanadische Sängerin ist zurück mit einer Sammlung von 12 brandneuen Songs.

Wie die legendären FM-Sender, die einst den Äther beherrschten, ist Radio On! voll mit klassischen, melodischen Rock-Hooks, fiesen Gitarrenriffs, großen Harmonien und inspiriertem Songwriting. Zu den Themen, die auf dem Album behandelt werden, gehören: Sterblichkeit (Radio On, Twenty One), Materialismus (Devil’s Gold), Selbstermächtigung (Vampin‘), Sucht (Wasted), Liebe (Cmon, Had Me At Hello) und unsere Gesellschaft (Soul Breaker, Russian Doll). Lee Aaron überbringt diese Botschaften mit einprägsamen, schwebenden Melodien und ihrer außergewöhnlichen, vielseitigen Stimme, die über ihre gesamte Karriere hinweg kraftvoll und beständig geblieben ist.

Wie der Lieblings Radio-DJ, der in einer heißen Sommernacht über den Äther kommt, lädt Lee Aaron dazu ein, den Radiosender auf ein echtes Rock ’n‘ Roll Hörerlebnis einzustellen…

12 Tracks melodischer Rock in seiner besten Form!

Track Listing

Vampin‘

Soul Breaker

Cmon

Mama Don’t Remember

Radio On

Soho Crawl

Devil’s Gold

Russian Doll

Great Big Love

Wasted

Had Me at Hello

Twenty One

Line-Up

Lee Aaron – lead vocals

Sean Kelly – guitars

Dave Reimer – bass

John Cody – drums

Discography

1982 The Lee Aaron Project

1984 Metal Queen

1985 Call of the Wild

1987 Lee Aaron

1989 Bodyrock

1991 Some Girls Do

1994 Emotional Rain

1996 2preciious (with 2preciious)

2000 Slick Chick (with the Swingin‘ Barflies)

2004 Beautiful Things

2016 Fire and Gasoline

2018 Diamond Baby Blues

2019 Power, Soul, Rock N‘ Roll – Live In Germany

Quelle: Flying Dolphin Entertainment