Lionheart: kündigen neues Album „Welcome To The West Coast III“ an + veröffentlichen Single / Video Death Comes In 3’S feat. Jamey Jasta (Hatebreed)

Die Hardcore-Legenden Lionheart melden sich mit der neuen Single Death Comes In 3’S mit dem mächtigen Jamey Jasta von Hatebreed zurück und haben ihr neues Album Welcome To The West Coast III angekündigt, das am 9. Dezember über Arising Empire erscheinen wird.

Welcome To The West Coast III besteht aus elf Tracks voller zermalmender Riffs und gewaltverherrlichender Grooves, die mit einem Staraufgebot an Gastmusikern aufwarten können, darunter Ice-T (Body Count), Alex Taylor (Malevolence) und andere, die sich mit Frontmann Rob Watson zu einem maximalen Vokalangriff vereinen. Ihr drittes Kapitel wurde von Jamey Jasta produziert und von Will Putney gemischt und gemastert. Die Fotos für das Artwork stammen vom renommierten kalifornischen Straßenfotografen Angel Macias.

Das Album wird als CD, limitiertes farbiges Vinyl und in einer limitierten Sonderbox zusammen mit exklusiven Merch-Optionen erhältlich sein.

Lionheart EU-Tour 2022

+Terror + Get The Shot + Dying Wish

07.10.2022 GER Stuttgart, Im Wizemann

08.10.2022 GER Cologne, Live Music Hall

09.10.2022 GER Eindhoven, Dynamo

10.10.2022 BE Antwerp, Zappa

11.10.2022 FR Paris, La Machine de Moulin Rouge

12.10.2022 ES Barcelona, Razzmatazz 2

13.10.2022 FR Lyon, Le Ninkasi Kao

14.10.2022 CH Zurich, Komplex XS

15.10.2022 AT Vienna, Simm City

16.10.2022 CZ Prague, Meet Factory

18.10.2022 GER Munich, Backstage Werk

19.10.2022 GER Nuremberg, Löwensaal

20.10.2022 GER Berlin, Huxleys

21.10.2022 GER Hamburg, Markthalle

22.10.2022 GER Leipzig, Felsenkeller

23.10.2022 GER Wiesbaden, Schlachthof

Tickets: https://imperi.cn/lnhrt-tix



Die amtierenden Könige des Heavy Hardcore aus der Bay Area, Kalifornien, stürmten 2007 mit ihrem Debütalbum The Will To Survive in die Szene. Unter dem Einfluss von Bands wie Blood For Blood, Hatebreed und Madball brachten Lionheart einen wahren Sturm an metallischem Hardcore hervor. Es folgten 2010 Built On Struggle, 2012 Undisputed und jahrelanges ununterbrochenes Touren.

Nach einer kurzen Pause nach der Veröffentlichung von Undisputed meldete sich die Band mit dem 2014er Album Welcome To The Westcoast stärker denn je zurück. Das Album debütierte auf Platz 1 der iTunes Metal und Google Play Metal Charts. Im Januar 2016 stürmten Lionheart mit Love Don’t Live Here erneut in die Szene. Der Titel des Albums, eine Anspielung auf den gleichnamigen R&B/Motown-Klassiker, verdeutlicht den Unwillen der Band, sich der typischen „Hardcore-Form“ anzupassen, sowie den bitteren und unversöhnlichen lyrischen Inhalt, für den die Band bekannt ist. Im November 2017 brachten Lionheart Welcome To The Westcoast II heraus. Als Nachfolger von Welcome To The Westcoast (2014) läutete das Album eine neue Ära des kalifornischen Hardcore ein und brachte die Band erneut auf Platz 1 der iTunes Metal Charts und Google Play Metal Charts.

2019, nach endlosem Touren rund um den Globus, kehrten Lionheart mit ihrem bis dato stärksten Album zurück: Valley Of Death. Unterstützt von einer Kombination aus glühendem, metallischem Hardcore und schwerem Westcoast-Groove gibt Frontmann Rob Watson einen Einblick in ein Leben voller Qualen, Gewalt und einem unerbittlichen Willen zur Überwindung. Mit Valley Of Death klettern Lionheart in die deutschen Top 20 Album Charts, sowie auf Platz 1 der iTunes Metal Charts und Google Play Metal Charts.

Lionheart sind:

Rob Watson | Gesang

Nick Warner | Gitarre

Walle Etzel | Gitarre

Richard Mathews | Bass

Jay Scott | Schlagzeug

