Lionheart: unterschreiben bei Arising Empire & veröffentlichen brandneue Single „Valley Of Death“

Arising Empire präsentiert mit Stolz die kalifornischen Hardcore-Legenden Lionheart!

Willkommen in der Familie!

In Zusammenarbeit mit Arising Empire veröffentlichen Lionheart ihre erste Single Valley Of Death von ihrem kommenden Studioalbum Valley Of Death und starten heute auch den Pre-Order! Valley Of Death erscheint am 15. November 2019!

Schaut euch das brandneue Musikvideo zu Valley Of Death jetzt exklusiv auf Impericon an: http://smarturl.it/lionheart-impericon

Holt euch den Song hier: https://LionheartCA.lnk.to/ValleyOfDeathSingle

Bestellt euch Valley Of Death als CD oder exklusiv limitierte Vinyl via Impericon vor: https://LionheartCA.lnk.to/ValleyOfDeath

Im November gehen Lionheart zusammen mit Deez Nuts, Kublai Kahn, Obey The Brave und Fallbrawl auf große Europa-Tour!

Lionheart – Valley Of Death European Tour 2019

/w special guests: Deez Nuts, Kublai Kahn, Obey The Brave, Fallbrawl

07.11. NL Haarlem, Patronaat

08.11. DE Hamburg, Gruenspan

09.11. BE Hasselt, Muziekodroom

10.11. FR Lyon, CCO

11.11. FR Paris, Gibus

12.11. CH Zürich, Dynamo

13.11. DE Karlsruhe, Substage

14.11. DE Berlin, SO36

15.11. DE München, Backstage

16.11. DE Köln, Palladium*

17.11. DE Hannover, Faust

18.11. CZ Prag, Meet Factory

19.11. HU Budapest, Dürer Kert

20.11. AT Wien, Flex

21.11. DE Nürnberg, Z-Bau

22.11. DE Wiesbaden, Schlachthof

23.11. DE Leipzig, Haus Auensee*

(* Lionheart only, w/ Stick To Your Guns)

Tickets: www.LionheartCA.com

Valley Of Death-Tracklist:

01. Valley of Death

02. Burn

03. For The Record

04. Rock Bottom (feat. Jesse Barnett)

05. When I Get Out

06. Born Feet First

07. Stories From The Gutter

08. Before I Wake (feat. Mr. Jet Black)

09. In My Skin

10. Dragging Heaven

