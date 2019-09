Cellar Darling: Gewinnen Progressive Music Award

Cellar Darling haben sich mit ihrem neuen Album The Spell einen festen Platz in der Prog Szene verdient. Das Konzeptalbum erzählt in 13 Kapiteln voll kraftvoller Musik, getragen von Anna Murphys unverwechselbarer Stimme die tragische Geschichte eines Mädchens, das sich in die Personifikation des Todes verliebt. Letztes Wochenende erhielt das Trio den prestige-trächtigen Progressive Music Award in der Kategorie Video des Jahres, mit dem Video des Kapitels ‚Insomnia‘, was die Stellung der Band in der Welt des Progressive Rock und Progressive Metal weiter ausbaute. Die Verleihung des diesjährigen Prog Awards fand im legendären Shakespeares Globe in London statt mit Gästen wie Yes, Dream Theater und Nick Mason.

Die Band kommentiert: “Wir sind dem Prog Magazine unglaublich dankbar für die Unterstützung, die sie uns vom ersten Tag an gezeigt haben, für den Award und für die wundervolle Nacht. Es war uns eine große Ehre über dieselbe Bühne zu gehen, wie Nick Mason, Dream Theater und so viele andere geniale Künstler. Wir wollen auch Costin Chioreanu für seine großartige Arbeit an dem Video danken. Aber der meiste Dank gilt unseren unglaublichen, wunderbaren Fans, die für uns gestimmt haben und das alles ermöglicht haben!”

Seht euch das Video zu Insomnia hier an:

Das gesamte Album wird mit animierten Musik Videos visualisiert, um die ganze Geschichte von The Spell in Costin Chioreanus unverwechselbarem und mystischen Stil darzustellen. Die restlichen Videos werden im Laufe diesen Jahres veröffentlicht um die Geschichte zu vervollständigen.

Seht euch die bisher veröffentlichten Videos hier an: https://bit.ly/2lTFxBC

Schon bald wird die Band ihr Konzeptalbum The Spell und auch ihre davor veröffentlichten Sound-Geschichten auf Europäische Bühnen bringen! Seht Cellar Darling auf ihrer kommenden Headliner Tour mit ihren Label-Kollegen von Forever Still und Oceans auf einer der folgenden Shows:

17.10. F Paris – Les Etoiles △

18.10. D Düsseldorf – The Tube

19.10. D Hameln – Autumn Moon Festival * △

20.10. D Frankfurt – Nachtleben

22.10. I Mailand – Legend Club (w/ TBA) *NEU*

23.10. D München – Backstage

24.10. CZ Prag – Futurum △

25.10. PL Krakau – Zaczek △

26.10. D Leipzig – Hellraiser

29.10. D Hamburg – HeadCrash

30.10. DK Kopenhagen – Beta △

01.11. FIN Tampere – Olympia △

02.11. FIN Helsinki – On the Rocks △

04.11. S Stockholm – Sodra Bar * △

07.11. D Köln – MTC Club *

08.11. NL Appeldoorn – Brainstorm Festival * △

* without Forever Still

△ without Oceans

