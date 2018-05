Little Caesar: veröffentlichen neues Video aus ihrem Album Eight & auf Tour ab Mitte Mai

Die US Rock N Roll Band Little Caesar aus Los Angeles haben ein neues Video veröffentlicht. Der Song Time Enough For That stimmt etwas ruhigere Töne an. Das Video wurde auf Ron‘s Farm gedreht und vermittelt auch textlich mal auf die Bremse zu treten und die sich Zeit zu nehmen für die Sachen die direkt vor einem liegen.

„slow down for a minute, stop and catch a breath…“

„Walk your dog, smell the roses, play with your kids, tell your partner you love them…all that other stuff can wait, there’s time enough for that.“

Ab Ende nächster Woche ist die Band dann auch für einige Dates in Deutschland unterwegs. Wir zitieren an dieser Stelle gerne die Kollegen von Musikansich: „Bei Ticketpreisen um die 20 Euro ein wirkliches Schnäppchen! Da könnte man theoretisch neunmal dorthin, als einmal zu den Rolling Stones nach Stuttgart gehen – da kostet die Karte 180 Euro aufwärts! Mehr Rock’n’Roll für weniger Geld gibt es definitiv bei Little Caesar.“

19.05 Fürth – New Orleans Festival

23.05 Krefeld – Kulturrampe

24.05 Frankfurt – Nachtleben

29.05 Bordesholm – Albatros

05.06 Bremen – Meisenfrei

