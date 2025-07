Live In Colors: die finnische Metal-Band begeistert mit neuem Song „Echoes Of The Broken“

Die finnische Metal-Sensation Live In Colors meldet sich eindrucksvoll zurück! Mit ihrem neuen Track Echoes Of The Broken – dem achten Song ihres aktuellen Albums Peace Dies First – liefert die Band einen weiteren Beweis für ihr musikalisches Können.

Das neue Album ist ein episches Konzeptwerk, das den Hörer auf eine Reise durch Zeit, Krieg, Liebe und die Schatten der posttraumatischen Belastungsstörung mitnimmt. Musikalisch erwartet Fans eine mitreißende Mischung aus wilden, zeitreisenden Metal-Riffs und sanften, atmosphärischen Melodien, die direkt in eine andere Galaxie entführen.

Für Fans von anspruchsvollem Modern Metal mit Tiefe und Emotion ist Peace Dies First ein absolutes Muss – und Echoes Of The Broken das perfekte Aushängeschild dafür.