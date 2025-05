Mad Dogs: veröffentlichen feurige erste Single aus kommendem Album „The Future Is Now“

Die italienische Action-Rock-Band Mad Dogs hat ihr kommendes neues Album The Future Is Now angekündigt, das am 5. September über Go Down Records veröffentlicht wird. Um die Vorfreude zu steigern, hat die Band ihre erste Single No More Lies veröffentlicht. Der energiegeladene Track wird von einem Visualizer-Video begleitet, das hier angesehen werden kann:

Mad Dogs sagen über diesen Song: „No More Lies marks our comeback – a high-octane burst of proto-punk energy with a nod to the raw edge of Scandi rock ’n‘ roll. Its tightly wound verses build tension before erupting into an adrenaline-charged chorus that champions unapologetic self-confidence. Featuring a fiery organ performance by Nicola Bagnoli, the track delivers a full-blown ’70s-style explosion. This is pure, unfiltered rock ’n‘ roll – a rollercoaster ride you won’t forget!“

The Future Is Now – Trackliste:

1. The Future Is Now

2. Go Ahead (Don’t Give Up)

3. It’s Not Late Tonight

4. Stoker

5. Black Sheep

6. No Way To Come Back

7. Don’t Bend Over

8. Nothing To Lose

9. Be Your Number

10. No More Lies

11. Switch Up My Time

Am 5. September erscheint das neue Album von Mad Dogs mit dem Titel The Future Is Now. Dieses Werk ist ein kraftvoller Ausdruck – ein Rock’n’Roll-Manifest, das aus einer rohen Fusion von Garage Rock, Action Rock und Proto-Punk geschmiedet wurde. Es handelt sich um ein mutiges und bewusstes Album, in dem durchdringende Gitarren, eine donnernde Rhythmus-Sektion und eingängige Melodien in elf adrenalingeladenen Tracks aufeinanderprallen. Diese Stücke verkörpern den unverwechselbaren Grips, die Leidenschaft und den unerschütterlichen Geist der Band.

Das Cover-Artwork, eine Vision eines „kosmischen Ventils“, das Retro-Futurismus und Kunst der 60er Jahre vereint, spiegelt visuell die klangliche Detonation wider. The Future Is Now ist nicht nur ein Titel; es ist eine Erklärung – ein Aufruf, ungeniert zu leben, den Moment zu ergreifen und die eigene Identität nach eigenen Vorstellungen zu gestalten.

Mad Dogs sind:

Marco Cipolletti – Gitarre, Gesang

Luca Zenobi – Gitarre

Simone Mosciatti – Bass

Giacomo Zepponi – Schlagzeug

Mad Dogs online:

https://www.facebook.com/maddogsrnr/

https://www.instagram.com/maddogs.band/