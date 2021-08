Made in Franken: M.I.GOD.

In unserer neuen Serie stellen wir euch fränkische bzw. bayrische Metalbands vor, die bereits in ihrer Region oder auch darüber hinaus einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht haben. Heute mit M.I.GOD.!

Name: M.I.GOD.

Gründung: 2001

Musikrichtung: Sophisticated Metal

Link: https://www.facebook.com/migodband

Bandmitglieder:

Gesang – Max Chemnitz

Lead Gitarre und Hintergrund Gesang – Henrik Schaller

Bass und Hintergrund Gesang – Stephan Ernst

Schlagzeug – Eric Wunderlich (bei Live-Auftritten)

Diskografie:

2001: Bionic (EP)

2004: Ages Of The Sun (EP)

2006: Oceans And Waves

2012: Floor 29

2019: Specters On Parade (3. Full Length Album: 21 Tracks mit 10 Songs, 3 Instrumentals, 7 Hörspiel- Szenen und 1 Bonustrack (Coversong))

Wichtigste Konzerte:

2011: Christmas Metal Festival

2019: SinnerRock Festival

2020: Support von A Life Divided

2021: Naturtheater Heidenheim (mit Enslave The Chain )

) 2021: Rock den Hyg (mit Enslave The Chain)

Oh my God! Wer die Nürnberger Sophisticated Metal Band M.I.GOD. nicht kennt, wird ihren Namen bestimmt erst mal so aussprechen!! Und eigentlich hat der ahnungslose Leser ja recht mit seiner Aussage – denn die Franken sind eine wahre Erscheinung und heben sich von der Metalmasse mit ihren Outfits und ihrer Musik deutlich ab und werden sogar als „bestgekleidete Metal Band“ angesehen. Und so streben die drei auch nach den ultimativen, musikalischen Leckerbissen, den sie ihren Fans präsentieren wollen – energetischen Metal, zu dem es sich wunderbar headbangen lässt, um im nächsten Moment dann wieder aus voller Kehle zu den hymnischen Refrains mitzusingen.

Cleaner Gesang mit sporadisch eingestreuten gutturalen Akzenten trifft auf eine Klangwand aus schweren Gitarren und massivem Schlagzeug – geschmackvoll arrangiert, abwechslungsreich und auf hohem musikalischen Niveau.

Ihr aktuelles Album Specters On Parade ist ein Konzeptalbum, das man am besten in einem Zug genießen soll. Die Songs sind durch kurze Hörspielabschnitte und Zwischenspiele miteinander verknüpft und in einer Rahmenhandlung über Angst, Trauer und Katharsis zu einem Gesamtwerk verwoben – einschließlich eines Plot-Twists am Ende.

Fans von Queensrÿche, Alter Bridge, Symphony X und Killswitch Engage werden sich mit der Musik von M.I.GOD. sicherlich heimisch fühlen und vielleicht eine neue Lieblingsband dazugewinnen.