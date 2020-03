Magoria – Jtr1888 (Jack the Ripper-Rock-Oper)

Artist: Magoria

Herkunft: Niederlande

Album: Jtr1888 (Jack the Ripper-Rock-Oper)

Spiellänge: ca 94:41 Minuten

Genre: Rock, Classik Rock, Opera Rock, Progressive Rock

Release: 09.11.2019

Label: Butler Records

Bandmitglieder:

Rodney Blaze – Jack The Ripper

Maria Catharina – Mary Jane K Elly

Inge Rijnja – Catherine Eddowes

Zora Cock – Story Teller

Peter Strykes – Inspector Abberline

Nadine Pruim – Annie Crook

Mirjam Van Doorn – Queen Victoria

Jan Willem Ketelaers – Prince Victor

Sonny Pruim – Netley

Musiker:

Mark Bogert – Gitarre, Piano

Koen Stam – Piano, Synthesizer, K Eys

Peter Vink – Bass

Harmen Kieboom – Schlagzeug

Cleem Determeijer – Piano

Matthijs Kieboom – Orchestral Arrangements

Bei unseren Nachbarn in den Niederlanden hat die Megagruppe um Magoria im letzten November ihr Album Jtr1888 (Jack The Ripper-Rock-Oper) veröffentlicht. Diverse Künstler haben ihr Können in die über 90 Minuten mit eingebracht, die auf zwei Silberlinge verteilt wurden. Unter der Flagge von Butler Records haben die Musiker Rock, Classik Rock, Opera Rock und Progressive Rock in 21 Kompositionen gebündelt. Gerne kann man den Vergleich zum Metal Pandon Avantasia ziehen, nur zelebrieren Magoria deutlich ruhigere Klänge, die zudem in einem dichteren thematischen Korsett eingesperrt wurden.

Jtr1888 ist Mark Bogerts (Knight Area) neuestes Projekt. Der Ideengeber und Kopf des Starensembles hat Jack The Ripper in seiner Rockoper verankert. Wer jetzt an alten miefigen Sound und ausufernde klassische Musik denkt, ist völlig auf dem Holzweg. Den Punkt Opera muss man dazu in Klammern setzen. So durchtränkt ist Jtr1888 (Jack The Ripper-Rock-Oper) gar nicht, um es als reine Opera zu betiteln. Vielmehr ist der Longplayer ein geschickter Geniestreich aus allen Rock Facetten, die durch moderne symphonische Riffs an Dramatik gewinnen. Fans vom Symphonic Metal dürften da fast schon größere Augen bekommen, als eigentliche Rock Anhänger. Zahlreiche Gäste unterstützen Mark Bogert bei diesem außergewöhnlichen Projekt, welches am 09.11.2019 in Dordrecht auch live aufgeführt wird. In allen Belangen ein technisch hochwertiges Projekt, das ein spannendes Songwriting besitzt und nur hier und da ein paar bombastische Möglichkeiten auslässt. Dafür agieren Magoria einfühlsam, bringen modernes und mittelalterliches Feeling liebevoll auf einen Nenner und können die immer aktuelle Jack The Ripper Thematik neu veredeln. Stücke wie Legend Of The Serial Killer Scene und More To Life Than This haben zwei ganz eigene Gesichter. Neben verträumten Einlagen lassen die atmosphärischen Sequenzen nicht lange zu, dass die Scheibe ganz verflacht. Fast 100 Minuten können lang werden. In den meisten Passagen schaut man jedoch gar nicht auf die Zeit, sondern lässt sich ganz einfach von den Melodien und grandiosen Gesängen tragen. Als kleiner grauer Schleier bleibt die große Hürde, den Spannungsbogen Rock Like weit genug aufzuziehen und auf der anderen Seite nicht aus dem Konzept zu hüpfen. Für meinen Geschmack dürfte es noch prunkvoller angerichtet werden, die Protagonisten hätten jedenfalls das Zeug dafür.