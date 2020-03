Mono Inc.: alle März/April Termine verschoben

Wie schon zu erwarten war, müssen auch die Termine von Mono Inc. verschoben werden.

Hier ein Statement der Band:

+++ ALLE MÄRZ/APRIL TERMINE VERSCHOBEN +++

+++ ALL MARCH/APRIL DATES MOVED +++

Liebe Freunde, wir haben bis zuletzt gehofft und sitzen auf gepackten Koffern! Aber soeben bekamen wir die Nachricht, dass alle Dates der The Book Of Fire Tour im März und April nicht mehr stattfinden dürfen. Die Ersatztermine werden in Kürze bekannt gegeben. Alle Tickets behalten Ihre Gültigkeit. Wir sind sehr traurig und es tut uns leid für die Umstände.

Eure Monos

Unfortunately we have to announce, that all The Book Of Fire Tourdates in March/April will be moved to a later date. All ticktes keep their validity. We’re so sad and sorry! Your Monos.