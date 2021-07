Majesty Of Silence: unterschreiben bei Boersma-Records, neues Album im Oktober

Noch mehr Neuzugänge bei Boersma-Records. Mit Majesty Of Silence hat eine weitere Band beim Essener Label unterschrieben. Die Schweizer Melodic Black Metaller werden ihr neues, fünftes Studioalbum Die Schöpfung Tohuwabohu am 01.10.2021 veröffentlichen. Die CDs sind limitiert auf 666 Stück. Das Album kann bereitds vorbestellt werden: https://bit.ly/3eAVViO

Mehr Informationen zum kommenden Release:

Gegründet wurde Majesty Of Silence bereits 1996 durch Peter Papadimitriya (Schlagzeug), Peter Mahler (Gitarre) und Christian Geissmann (zuerst Bass, später Gitarre). 2005 ergänzte Simon Huber (Keyboards) das Line-Up. In dieser Formation erschienen drei Alben: Darkness Has No End (1999), But There’s A Light (2003) und Lichtstille (2006). Nach dem Ausscheiden von Simon Huber und Peter Papadimitriya legte Majesty Of Silence ab 2010 eine Pause ein. 2017 belebten Peter Mahler und Christian Geissmann Majesty Of Silence als Zweimann-Projekt wieder und veröffentlichten 2018 zum erneuten Einstand das Album Zu Dunkel Für Das Licht. Aufgrund der vielen positiven Reaktionen legt das Duo nun in diesem Jahr nach mit ihrem Werk Die Schöpfung Tohuwabohu.