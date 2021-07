Bullet For My Valentine: veröffentlichen neue Single samt Video zum Song „Parasite“

Bullet For My Valentine haben Parasite veröffentlicht, die zweite Single aus ihrem kürzlich angekündigten selbstbetitelten Album Bullet For My Valentine.

Seht euch hier das neue Video zu Parasite an:

„Bei Parasite wollten wir den Song einfach loslassen„, sagt Regisseurin Fiona Garden. „Die Intensität und Wut des Tracks reißt mit, pure Performance und Vitalität. Auf dem Weg dorthin, in einer Welt, die von blendendem Licht und der phänomenalen grafischen Arbeit des Künstlers Carl Addy bestimmt wird, sehen wir, wie diese neue unendliche Inkarnation des Avatars aM cuts rituell infiziert und weiter in die grenzenlose Vergessenheit gezogen wird. Bei der Produktion dieses Videos wurden keine Heuschrecken geschädigt.“

The Guardian bezeichnete die erste Single Knives als „einen klanglichen Ansturm“ und fügte hinzu, dass sie „gymnastische Gitarrenriffs, knurrende Vocals und mehr Schlagzeugschläge in vier Minuten als auf den meisten Alben“ enthält. Rock Sound stimmte dem zu und nannte es „eine bösartige und gewalttätige Platte von wildem, modernem Metal„, während Metal Hammer kommentierte: „BFMV sind zurück in der Form ihres Lebens.“

