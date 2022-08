Marco Mendoza: neues Album „New Direction” erscheint am 16.09.2022

Marco Mendoza ist wahrlich kein Unbekannter mehr. Als Bassist von unter anderem Thin Lizzy, The Dead Dasies, Whitesnake, Journey und Ted Nugent hat er sich einen legendären Namen gemacht. Am 16. September erscheint sein viertes Soloalbum mit dem Titel New Direction.

Es ist zusammen mit dem renommierten Produzenten Sören Andersen in den Medley Studios in Kopenhagen entstanden. Der zeichnet sich dieses Mal selbst für die Gitarren- und Keyboard-Parts auf dem Werk verantwortlich und wird von Tommy Gentry (Gun) als Gast-Gitarrist unterstützt. Den Platz hinter den Drums teilen sich auf dem Album Morten Hellborn (Electric Guitars) und Allan Tschicaja (Pretty Maids).

Das Album ist ein Resultat aus dem, was Mendoza die letzten zwei Jahre während der Corona-Pandemie erlebt hat und spricht stellvertretend für alle Musiker: „Wir haben eine neue Zeitrechnung“, so der Tausendsassa. „Die Pandemie hat ihre Spuren in der gesamten Szene der tourenden und Musik machenden Künstler hinterlassen. Vieles muss hinterfragt werden. Vielleicht ist es ja Zeit, über eine ganz neue Richtung und eine neue Art zu leben nachzudenken?“

Musikalisch ist das Album eine Hommage an den Hard Rock geworden – es beinhaltet alles an Seele, Gänsehaut, Power und Mitreißmomenten, die handgemachte Musik nur so beinhalten kann.

www.marcomendoza.com