Mark Cross: kündigt neues Projekt an

Mark Cross, der groovige und Hart-Schlag-Veteran-Schlagzeuger, bekannt unter anderem durch die Bands Firewind, Tainted Nation und Helloween, der 2014 auch bei den Scorpions einsprang, startet ein neues Abenteuer!

Mit dabei ist ein sehr starkes Team alter Kollegen, um ein ‚Best of his works!‘-Set von diversen Bands und Künstlern, mit denen Mark früher gearbeitet hat, live auf der Bühne zu präsentieren.



Mark: „Es ist noch alles sehr frisch, bekommt aber jetzt schon gutes Feedback. Kurz gesagt, nach etwas längerer Pause wird es Zeit wieder auf die Bühne zu kommen. Live zu spielen bedeutet mehr, macht mehr Spaß und ergibt auch mehr Sinn, als Tausende von Euros in neue Musik zu investieren, die das Publikum eh kaum erreicht. Diese Show handelt nicht nur vom Trommeln, es spielt natürlich eine große Rolle, sie konzentriert sich aber hauptsächlich auf eine vielseitige Setlist. Mit dem geplanten Line-up wird das ein großartig klingendes und unvergessliches Erlebnis. Es ist schön, so vielseitige Songs zu spielen und mit supertalentierten Musikern zu arbeiten, die damals auch an diesen Projekten beteiligt waren.

Das Line-up und den Bandnamen werde ich Euch sehr bald verraten!

Horns and thumbs up people!“