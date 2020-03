Marko Hietala: Live Video „For You“

Vor Kurzem erschien das Solo-Album Pyre Of The Black Heart des finnischen Sängers/Bassisten Marko Hietala über Nuclear Blast. Jetzt enthüllt die Band ein weiteres Live Video, For You, das während ihrer Europa Tour aufgenommen wurde.

Marko Hietala kommentiert:

„Hallo an alle!

Ein furchtbarer Zustand, in dem wir, die Bevölkerung der Welt, uns befinden. Dieses Mal trifft es jeden, überall auf der Welt. Für viele von uns wurde es schon zu einem persönlichen Problem, auf die schlimmst-mögliche Art. Ich für meinen Teil bin sehr dankbar, dass meine Frau rechtzeitig von der anderen Seite der Welt zu mir zurückreisen konnte. So bin ich wenigstens nicht allein in dieser Isolation. Ich hatte Glück.

Ich wünsche euch Geduld, Mut, Stärke und alles Liebe.

Marko.

Hier ist auch ein neues Live Video vom Z7, Pratteln in der Schweiz. For You, für euch.“

Über seine Zielsetzung für das neue Solo Album sagt Marko Hietala: „Lasst es mich so sagen: Nightwish ist zweifellos meine Haupt-Band und dank dem Einkommen aus dieser Quelle habe ich mir über den kommerziellen Aspekt nicht viele Gedanken gemacht… Was ich sagen will ist, dass ich, als ich meine Ideen für dieses Solo-Projekt gesammelt habe, absolut keine Grenzen kannte. Also wenn ich überhaupt ein Ziel hatte, dann war das, mir selbst einfach keine Grenzen zu setzen, sondern stattdessen ein unberechenbares, spontanes, abenteuerliches, wildes und zugleich intimes Solo-Album zu erschaffen. Und wenn ich mir jetzt das fertige Album selbst anhöre, kann ich ganz ehrlich sagen, dass ich – oder vielmehr wir es geschafft haben… Die Platte ist eine wirklich vielfältige Achterbahnfahrt, die eifrige Hörer in eine Welt tiefer Emotionen und starker Gefühle befördert!“

Hietala hat kaum zu Ende gesprochen, da lobt er auch schon seine talentierten Band-Mitglieder: „Pyre Of The Black Heart ist zwar eindeutig mein Solo-Album, aber ich habe nicht alles selbst komponiert. Als der Sonwriting-Prozess schon in vollem Gange war, habe ich andauernd all meine Ideen an meine alten Kollegen Tuomas Wäinölä [Gitarre] und Vili Ollila [Keyboards] kommuniziert und dieses geniale Duo hat so viele großartige Ergänzungen und Arrangements beigesteuert. Drummer Anssi Nykänen – der ein wahrer Schlagzeug-Meister ist – hat das Line-up dann vervollständigt.“

Die Tracklist liest sich folgendermaßen:

01. Stones

02. The Voice Of My Father

03. Star, Sand And Shadow

04. Dead God’s Son

05. For You

06. I Am The Way

07. Runner Of The Railways

08. Death March For Freedom

09. I Dream

10. Truth Shall Set You Free

Kurz nach dem Album-Release geht Marko Hietalas Solo-Projekt auch auf Tour. „Anfang Februar… Wir können es gar nicht erawarten, auf Tour zu gehen! Es wird wirklich aufregend sein, die Solo-Songs für meine Fans aus so vielen verschiedenen Ländern zu spielen“, sagt Hietala und fügt hinzu: „Ich empfehle euch wirklich, meine Band auf dieser Tour namens Tour of the Black Heart zu besuchen, weil das meine erste und letzte Europa Solo Tour für eine lange Zeit – oder überhaupt – sein wird!„