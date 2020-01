Marko Hietala: „Pyre Of The Black Heart“ ist erschienen

Freitag erschien das Soloalbum Pyre Of The Black Heart des finnischen Sängers/ Bassisten Marko Hietala über Nuclear Blast. Zur Feier des Anlasses veröffentlicht er auch das neue Lyric Video zur dritten Single Runner Of The Railways, das ihr euch hier ansehen könnt:

Über seine Zielsetzung für das neue Soloalbum sagt Marko Hietala: „Lasst es mich so sagen: Nightwish ist zweifellos meine Hauptband und dank dem Einkommen aus dieser Quelle habe ich mir über den kommerziellen Aspekt nicht viele Gedanken gemacht… Was ich sagen will ist, dass ich, als ich meine Ideen für dieses Soloprojekt gesammelt habe, absolut keine Grenzen kannte. Also wenn ich überhaupt ein Ziel hatte, dann war das, mir selbst einfach keine Grenzen zu setzen, sondern stattdessen ein unberechenbares, spontanes, abenteuerliches, wildes und zugleich intimes Soloalbum zu erschaffen. Und wenn ich mir jetzt das fertige Album selbst anhöre, kann ich ganz ehrlich sagen, dass ich – oder vielmehr wir es geschafft haben… Die Platte ist eine wirklich vielfältige Achterbahnfahrt, die eifrige Hörer in eine Welt tiefer Emotionen und starker Gefühle befördert!“

Hietala hat kaum zu Ende gesprochen, da lobt er auch schon seine talentierten Band-Mitglieder: „Pyre Of The Black Heart ist zwar eindeutig mein Soloalbum, aber ich habe nicht alles selbst komponiert. Als der Sonwriting-Prozess schon in vollem Gange war, habe ich andauernd all meine Ideen an meine alten Kollegen Tuomas Wäinölä [Gitarre] und Vili Ollila [Keyboards] kommuniziert und dieses geniale Duo hat so viele großartige Ergänzungen und Arrangements beigesteuert. Drummer Anssi Nykänen – der ein wahrer Schlagzeug-Meister ist – hat das Line-Up dann vervollständigt.“

Pyre Of The Black Heart Tracklist:

01. Stones

02. The Voice Of My Father

03. Star, Sand And Shadow

04. Dead God’s Son

05. For You

06. I Am The Way

07. Runner Of The Railways

08. Death March For Freedom

09. I Dream

10. Truth Shall Set You Free

Kurz nach dem Album-Release geht Marko Hietalas Soloprojekt auch auf Tour. „Anfang Februar… Wir können es gar nicht erawarten, auf Tour zu gehen! Es wird wirklich aufregend sein, die Solo-Songs für meine Fans aus so vielen verschiedenen Ländern zu spielen“, sagt Hietala und fügt hinzu: „Ich empfehle euch wirklich, meine Band auf dieser Tour namens Tour Of The Black Heart zu besuchen, weil das meine erste und letzte Europa Solo Tour für eine lange Zeit – oder überhaupt – sein wird!“

Alle Tourdaten lauten wie folgt:

Tour Of The Black Heart 2020

w/ Oceanhoarse

02.02. D Hamburg – Markthalle

04.02. D Frankfurt – Batschkapp

06.02. D Munich – Backstage

07.02. D Leipzig – der ANKER

08.02. PL Wroclaw – Centrum Koncertowe A2

09.02. CZ Prague – Roxy

11.02. H Budapest – Barba Negra

13.02. D Stuttgart – Im Wizemann

14.02. CH Pratteln – Z7

16.02. D Oberhausen – Turbinenhalle

17.02. NL Amsterdam – Melkweg

18.02. F Paris – La Machine du Moulin Rouge

w/ Nightwish

05.05. RCH Santiago – Teatro Caupolicán

07.05. RA Buenos Aires – Luna Park (w/ Boudika)

09.05. BR São Paulo – Espaço das Américas

10.05. BR Rio de Janeiro – Vivo Rio

