The Headlines: neues Album und Tour im April

Im April werden die schwedischen Punk Rocker The Headlines ihr neues Studioalbum über Metalville Records veröffentlichen. Die Band aus Malmö nennt The Ramones, The Clash, Green Day und Rancid als ihre musikalischen Vorbilder.

Ebenfalls im April werden The Headlines für einige Shows nach Deutschland und Österreich kommen.

Hier die Daten:

16.04. Berlin – Blackland

17.04. Nürnberg – Der Cult

18.04. Insbruck – Live Stage

21.04. Saarbrücken – Studio 30

22.04. Essen – Don’t Panic

23.04. Wetzlar – Black Pearl

24.04. Uelzen – Number One

Line-Up:

Cim Dahlle – Bass/Vox

Jake – Guitar/Vox

Kerry Bomb – Vox

Peter – Drums

Peter II – Guitars

Diskografie:

– Plug N Play (Album 2007)

– Making Love To The City (Album 2009)

– Wake Up (EP 2011)

– S/T (Album 2012)

– Alles Was War – (Digital Single 2014)

– Vendetta (Album 2015)

– In The End (Album 2017)

https://www.facebook.com/TheHeadlinesSWE

http://www.theheadlines.de/