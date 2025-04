Masters Of Reality: haben neues Album und neues Video veröffentlicht

Das erste neue Album der kultigen Masters Of Reality seit 16 Jahren, The Archer, ist ab sofort überall über Mascot Records als Stream erhältlich. Das Album wird am 11. April auch auf CD und LP erhältlich sein. Zur Feier des Tages haben sie das Video zum neuen Song It All Comes Back To You veröffentlicht, das ihr euch jetzt ansehen könnt.

Außerdem werden sie im April durch die Niederlande, Belgien, Großbritannien und Deutschland touren, sowie im Juni das Azkena Rock Festival (Spanien), Hellfest (Frankreich) spielen und im Oktober beim Up In Smoke Festival (Schweiz), Keep It Low Festival (Deutschland) und Desertfest (Belgien) zu sehen sein.

Tour Daten:

3. April – Nijmegen, Doornroosje – Netherlands

11. April – Köln, Artheater – Germany

12. April – Hamburg, Logo – Germany

13. April – Berlin, SO36 – Germany

15. April – Leipzig, Werk II – Germany

16. April – Nűrnberg, Z-BAU – Germany

18. April – Frankfurt, Das Bett – Germany

5. Oktober – Up In Smoke Festival, Pratteln – Switzerland

10. Oktober – Keep It Low Festival, Munich – Germany

Chris Goss ist eines der schwer fassbaren Genies der amerikanischen Musik. Als Sänger, Gitarrist und treibende Kraft hinter Masters Of Reality hat er mehr als 40 Jahre damit verbracht, seine eigene musikalische Reise zu kartographieren, die ihn von mystischem Blues über Wüstenrock bis hin zu psychedelisch angehauchter Schönheit an allen Punkten dazwischen geführt hat.

Der neue Song It All Comes Back To You ist ein verträumter Psychedelic-Rocker, der unbestreitbar Masters Of Reality ist; mit seinen Überlegungen zur karmischen Vergeltung kommt er zu einer Zeit, in der die persönliche Wahrnehmung des Sinns in eine große Masse von unkenntlichen, gehirngewaschenen Selbstporträts verdreht wurde. „Es war eine heikle Gratwanderung. Eine lächerliche Analysefalle. Aber ich denke, es wurde durch eine einfache Entschlossenheit gerettet“, sagt er. „Es kommt tatsächlich alles auf einen zurück. Das ist nichts Neues: Man erntet, was man sät“, sagt Goss.

Goss hat sich selbst als einer der wichtigsten und einflussreichsten Produzenten der letzten 30 Jahre positioniert. Sein intuitives Gespür für Musik, führte ihn zu einer Gruppe von Kids aus Palm Desert namens Kyuss, die heavy Musik mit einem transzendentalen Einschlag spielten. Goss arbeitete mit der Band in den frühen 1990er Jahren an drei bahnbrechenden Alben und trug dazu bei, die Saat für die so genannte Wüstenrock-Bewegung zu legen, die im restlichen Jahrzehnt ihre Blütezeit erlebte.

Danach arbeitete er mit Queens Of The Stone Age, Mark Lanegan, Foo Fighters, The Cult, UNKLE, Stone Temple Pilots-Sänger Scott Weiland, der ehemaligen Hole-Bassistin Melissa Auf Der Maur und sogar Hollywood-Star Russell Crowe zusammen.

Ein Beinaheunfall war Nirvana – Dave Grohl erzählte ihm, dass die Grunge-Band Goss als Produzent für den Nachfolger von Nevermind in Betracht gezogen hatte. „Sie hörten in ihrem Van Masters Of Reality und Kyuss“, sagt Goss. „Aber ich hätte ihnen den Sound versauen wollen.“

„Dies ist ein weiterer Track, der jahrelang in der Entwicklung war“, fährt er mit It All Comes Back To You fort. „Der Refrain wurde vor über einem Jahrzehnt auf dem Keyboard geschrieben. Die Strophen waren ein Kampf über die Jahre. Manchmal ist es ein Albtraum, einen anständigen Refrain zu schreiben, bevor man den Kern des Songs hat. Wie bei anderen Songs auf diesem Album geht es auch hier darum, herauszufinden, was real ist und was nicht. Ich denke, das ist ein Thema für die heutige Zeit. Es gibt eine ganze Reihe von Mystikern, die behaupten, dass man seine eigene Realität selbst erschaffen hat. Bis zu einem kleinen Punkt haben sie Recht. Aber hier sind wir, wir alle, die wir den ganzen Tag tippen. Wir werden in eine Existenz geführt, in der es notwendig zu sein scheint, online zu sein, und der Großteil der ‚zivilisierten‘ Welt wird willentlich zu zombifizierten Digitalsüchtigen.“

Er fährt fort: „Aber es kommt auf dich zurück, und du allein entscheidest, ob du das alles mitmachst oder nicht. Wir befinden uns in dieser Ära in unerforschten Gewässern, wahrscheinlich so wie seit mindestens 50 Jahren nicht mehr. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.“

Die vorherige Single Mr Tap ’n Go ist ein blutrünstiges vaudevillianisches Tanzmonster. Dieser Song folgte auf Sugar, das im Mai 2024 veröffentlicht wurde und die Rückkehr von Masters Of Reality einläutete. Hypnotisch, ergreifend und verletzlich, baut es sich von einer mitreißenden Melodie zu einer großen, orchestrierten Gefühlswelle auf, über der Goss‘ ätherische und doch gefühlvolle Stimme schwebt.

Die Figuren, die den Bogenschützen beschäftigen, sind die namen- und gesichtslosen Menschen, die man ab und zu sieht oder regelmäßig beobachtet, wenn man auf der Straße fährt, auf der wir beide gerade sind. „Jeder hat eine Geschichte. Und die eigene Geschichte ist für sie das Wichtigste auf der Welt“, sagt er. „Keiner ist etwas Besonderes. Jeder steuert auf seinen eigenen ‚Gethsemane‘-Moment zu oder befindet sich gerade darin – eine Erzählung aus dem Neuen Testament, die die kalte Erkenntnis des eigenen Schicksals veranschaulicht. Blut zu schwitzen kommt häufiger vor, als die meisten sich vorstellen können.“

„Der Bogenschütze ist derjenige, den man als unsichtbaren Herrscher des Schicksals wahrnimmt“, erklärt Goss. „Oft ist der Bogenschütze für diejenigen, die aufmerksam sind, sehr sichtbar. Manche halten ihn vielleicht sogar für einen diktatorischen Gott. Oder sogar ein beschworenes Wesen. Aber alle sind sich einig, dass der Bogenschütze über eine tadellose Treffsicherheit verfügt.“

Die Ankunft von The Archer – produziert von Goss und mit Gitarrist Alain Johannes, Schlagzeuger John Leamy und Bassist Paul Powell – läutet die willkommene Rückkehr von Masters Of Reality ein.

Mit Blick auf die Zukunft wird Goss das Jahr 2025 mit beiden Händen greifen. „Die Herausforderung, die dynamische Bandbreite der neuen Musik zu schaffen, ist im Moment etwas entmutigend, weil wir diese Songs noch nicht live gespielt haben. Aber ich glaube, wenn wir erst einmal im Proberaum sind und ein bisschen schwitzen, werden wir einen Riesenspaß haben. Eine seltsame, manchmal melancholische Explosion, aber das ist es, was der Blues ausmacht: Über den Teufel und unsere eigene menschliche Torheit gleichzeitig zu lachen.“