Mastodon: zeigen ihr neues Video für „More Than I Can Chew“

Mastodon haben gestern ihr neues Video More Than I Can Shew von ihrem aktuellen Album Hushed And Grim veröffentlicht. Die Band startet in Kürze eine US-Tour zusammen mit Ghost.

Seit einigen Jahren auch Grammy-Gewinner, sind Mastodon von Anfang an konsequent ihren eigenen Weg gegangen: Gegründet im Jahr 2000 von Troy Sanders (Bass/Gesang), Brent Hinds (Gitarre/Gesang), Bill Kelliher (Gitarre) und Brann Dailor (Schlagzeug/Gesang) in Atlanta, gelten viele ihrer bisherigen Albumveröffentlichungen als echte Metal-Meilensteine. Schon 2004 wurde Leviathan vom US-Rolling Stone in die Liste der 100 Greatest Metal Albums of All Time aufgenommen. Fünf Jahre später sollte dann Crack The Skye zum Jahresende auf diversen Jahresbestenlisten auftauchen (u.a. TIME, SPIN). Ihre letzten drei Albumveröffentlichungen – The Hunter (2011), Once More ‘Round The Sun (2014) und Emperor Of Sand (2017) – stiegen allesamt direkt in die Top-10 der US-Billboard-200 ein. Für Sultan’s Curse gewannen sie daraufhin auch ihren ersten Grammy in der Kategorie „Best Metal Performance“ (bei bislang insgesamt fünf Grammy-Nominierungen). Als ihr guter Freund und langjähriger Manager Nick John im Herbst 2018 verstarb, widmeten sie ihm im Jahr drauf eine spezielle Interpretation des ikonischen Led Zeppelin-Klassikers, indem sie den Tribute-Song Stairway To Nick John vorlegten. Exklusiv zum Record Store Day 2019 veröffentlicht, gingen sämtliche Einnahmen aus dem Verkauf an die Hirschberg Foundation For Pancreatic Cancer Research. Mit dem neuen, von David Bottrill (Tool, Rush) produzierten Studioalbum Hushed And Grim melden sie sich nun zurück und beginnen damit das neunte Kapitel ihrer Erfolgsgeschichte.

