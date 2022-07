Cattle Decapitation: kündigen Clubshows und Festivals für diesen Sommer an

Cattle Decapitation haben ihr letztes Album Death Atlas 2019 unter großem Beifall veröffentlicht und kündigen jetzt eine massive Rutsche an Clubshows und Festivals für den Sommer an!

Sänger Travis Ryan: „Es ist schon fast drei Jahre her, dass wir europäischen Boden betreten haben! Wir freuen uns darauf, endlich wieder zurückzukommen und dieses Mal die Festivals zu spielen. Wir werden unserem letzten Album Death Atlas endlich die dringend benötigte Aufmerksamkeit schenken! See you all soon!“

Cattle Decapitation live

07/28/22 – Vagos Metal Fest – Vagos, PT

07/30/22 – Knotfest – Oberhausen, DE

07/31/22 – Backstage Halle – Munich, DE

08/01/22 – Viper Room – Vienna, AT

08/02/22 – Die Stadtmitte – Stuttgart, DE

08/03/22 – Baroeg – Rotterdam, NL

08/04/22 – LOGO – Hamburg, DE

08/05/22 – Wacken Open Air Wacken, DE

08/07/22 – Rockstadt Extreme Fest – Rasnov, RO

08/09/22 – Cvetlicarna – Ljubljana, SI

08/10/22 – Barba Negra – Budapest, HU

08/11/22 – Brutal Assault – Jaromer, CZ

08/12/22 – Alcatraz Music Festival – Kortrijk, BG

08/14/22 – Bloodstock Open Air – Derby, UK

08/16/22 – Whelan’s – Dublin, IE

08/17/22 – Rebellion – Manchester, GB

08/18/22 – Cathouse – Glasgow, GB

08/19/22 – Boston Music Room – London, GB

08/20/22 – Dynamo Metal Fest – Eindhoven, NL

08/21/22 – Motorcultor Festival – Saint-Nolff, FR

Wieder einmal von Dave Otero (flatlineaudio.com) produziert, wurde Death Atlas als eines der besten Alben 2019 ausgezeichnet, u.a. von Decibel Magazine, Metal Sucks, Metal Injection und vielen anderen. Cattle Decapitation haben sich nie davor gescheut, sich der Schrecklichkeit zu stellen, die von der menschlichen Rasse aus über die Welt hereingebrochen ist, und Death Atlas ist ihr bisher düsterstes Angebot mit Elementen aus Death Metal, Grindcore, Black Metal, Sludge, Doom, Drone – mit Travis Ryans Gesang breiter und vollständiger verwirklicht als je zuvor.

Streamt und bestellt Death Atlas hier: metalblade.com/cattledecapitation

Cattle Decapitation Line-Up:

Travis Ryan – Vocals

Josh Elmore – Guitars

Dave Mcgraw – Drums

Belisario Dimuzio – Guitars

Olivier Pinard – Bass

Cattle Decapitation online:

