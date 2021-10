Max Roxton: neue Single feiert heute um 20:00 Uhr Premiere

Der als „Bester deutscher Hard-Rock Sänger 2019“ mit dem „Deutschen Rock- & Poppreis“ ausgezeichnete Musiker erreichte 2017 erstmals internationale Aufmerksamkeit als kreativer Kopf und Frontmann der Band 7 Mazes. Anfang 2021 mit seinem Solo-Projekt gestartet, übernimmt er nun sowohl jedes Instrument, als auch die gesamte Produktion in Eigenregie: Max Roxton

Im Frühjahr gab er mit seinen ersten drei Singles den Startschuss für sein Solo-Projekt und erreichte damit einige Aufmerksamkeit sowie über 100.000 Spotify-Streams innerhalb kurzer Zeit.

Nachdem Auftakt mit der ersten Single Center Of The Universe, erscheint heute um 20:00 Uhr mit The Voice Within der Titel-Track des Debüt-Albums und damit ein wahres Alternative-Rock-Schwergewicht. Ohne Längen arbeitet sich der Song durch sämtliche Facetten des Solo-Artists und lässt dabei keine Wünsche offen. Musikalisch zwischen Songs wie Blackbird (Alter Bridge), Stairway To Heaven (Led Zeppelin), The Ides Of March (Myles Kennedy) uvm. einzuordnen, animiert der Track den Hörer ganz klar dazu auf die eigene innere Stimme zu hören um ein Leben nach eigenen Vorstellungen zu führen.

Der Track ist der 2. Vorbote auf das, am 19. November erscheinende, Debüt-Album The Voice Within.

Also bleibt dabei, denn es wird abwechslungsreich und spannend!