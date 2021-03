Max Roxton: neue Single „Out Of The Dark“ online

Wie bereits angekündigt, möchten wir euch das Video von Max Roxton zum Song Out Of The Dark keinesfalls vorenthalten.

Als Frontmann und Kreativer Kopf hinter der Band 7 Mazes, erreichte er ab 2017 erste Aufmerksamkeit und ein Internationales Publikum, ehe 2018 eine erste US-Tour folgte und er im Folgejahr als „Bester deutscher Hard-Rock Sänger 2019“ mit dem Deutschen Rock- und Poppreis ausgezeichnet wurde. Mit seinem Solo-Projekt übernimmt er nun sowohl jedes Instrument, als auch die gesamte Produktion und distanziert sich bewusst von festgelegten Genres. Stattdessen, stellt er die Verbindung verschiedener Musik-Stile gezielt in den Vordergrund. Am 12.2. erschien die Debütsingle Out Of Control und legte gleich einen amtlichen Start hin. Bis heute wurde der Song 25000 mal auf Spotify gestreamt.

Quelle: Max Roxton