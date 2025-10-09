Melrose Avenue: energiegeladener neuer Track „Inside Your Mind“ ist jetzt über Hopeless Records erschienen

Melrose Avenue kehren mit voller Kraft zurück und veröffentlicht ihre neueste Single Inside Your Mind, die jetzt über Hopeless Records erhältlich ist. Der Song ist dunkel, melodisch und aggressiv und überschreitet die Grenzen in dem neuesten Kapitel der schnell wachsenden und beeindruckenden Diskografie von Melrose Avenue. Mit einem tieferen, verletzlicheren lyrischen Ansatz ist der Song ein Beweis für ihren rasanten Aufstieg zum Erfolg und ihre musikalische Reise. Begleitet wird der kraftvolle Hymne von einem energiegeladenen Musikvideo, das die australisch-britische Reality-Star Jessika Power zeigt und von der Social-Media-Persönlichkeit Nathan Lust inszeniert wurde. Seht euch das Video hier an:

Melrose Avenue teilt über den Track: „This song is probably our favourite so far, we turned up to Matt Malpass’s studio in LA at like 9am in the morning after a 14 hour flight from Australia and he had this track ready to go, we sat down wrote the lyrics and knew straight away we had a banger.“

Melrose Avenue, die Punk/Metalcore-Band, die aus den Überresten des post-Covid-Australien hervorgegangen ist, hat sich schnell als einer der meistgesehenen musikalischen Acts des Jahres in Australien etabliert. Sie haben die Herzen von Fans weltweit mit ihrer charismatischen digitalen Präsenz und explosiven Melodien erobert. Beeinflusst von den schweren Rock- und Metalcore-Sounds von Bring Me The Horizon, Memphis May Fire und Papa Roach werden die Fans sicher den Adrenalinschub genießen, den Melrose Avenue ihnen bieten wird. Die Gruppe besteht aus dem Sänger und Songwriter Vlado Saric, dem Gitarristen Mitchell Black, dem Schlagzeuger Jed McIntosh und dem Gitarristen sowie unterstützenden Sänger Shawn „Red Curl„ Mayer. Ihr individuelles Talent macht sie zweifellos zu einer unaufhaltsamen Kraft, während sie weiterhin eine treue Fangemeinde und ansteckende Aufmerksamkeit im Internet gewinnen. Die nahtlose und dynamische Mischung aus melodischen Pop-Vocals und der schweren Natur des Metals macht Melrose Avenue zu einem Act, den man im Auge behalten sollte.

Melrose Avenue – UK/EU Tour 2025

w/ Comastatic

14 November @ Luxor Live (Arnhem, NL)

16 November @ Betty (Headcrash) (Hamburg, DE)

18 November @ MTC Club (Cologne, DE)

20 November @ VooDoo Club (Warsaw, PL)

21 November @ Klub Varsava (Prague, CZ)

22 November @ Flex (Vienna, AT)

23 November @ Werkk (Baden, CH)

24 November @ Badehaus (Berlin, DE)

25 November @ Nachtleben (Frankfurt, DE)

26 November @ Nouveau Casino (Paris, FR)

28 November @ DVG Club (Kortrijk, BE)

30 November @ On The Rocks (Helsinki, FI)

Melrose Avenue online:

https://www.instagram.com/melroseavenueband/#