Metal Bash 2020: zwei Tage Feuer frei

2020 lassen wir es RICHTIG knallen! Beim kommenden Metal Bash gibt es gleich zwei Tage die volle Breitseite Metal!

01. und 02. Mai 2020

Es wäre ja schade drum, würde man den günstig gelegenen Feiertag nicht ausnutzen und so gibt es schon am Freitag ein Hammer-Programm auf der großen Bühne!

Freitag, Metal Cover Bash

An diesem Tag stürmen Bands die Bühne, die mindestens so gut wie das Original sind!

“Scream for me Neu Wulmstorf!”

Powerslave, das Slayensemble und Motörment haben schon oft bewiesen, dass sie ihren Vorbildern in nichts nachstehen und gehörig einen abreissen werden.

Samstag, Metal Bash

Am Samstag geht es dann wie gewohnt und geliebt mit einer Mischung aus Newcomern aus der Region und internationalen Highlights weiter.

Auch hier können wir noch längst nicht alles verraten, aber wir sind uns sehr sicher, euch die eine oder andere große Freude machen zu können. Und auch die bereits veröffentlichten Bands machen gewaltig einen los!

Da sollte für jeden Geschmack ein Schmankerl dabei sein. Wir werden uns Mühe geben das Line-Up 2020 auf der Website schnellstmöglich auf den aktuellen Stand zu bringen, damit ihr dort übersichtlich auch ein paar mehr Infos und Kostproben zu den einzelnen Bands findet.

Tickets fürs Metal Bash

Natürlich wird es auch dieses Jahr neben dem regulären Ticket auch ein wieder das “Bash Pack” inklusive dem streng limitierten Bonus-Shirt geben.

Alle Infos zu den Tickets findet ihr ihr hier unter “Ticket”, oder ihr nehmt den direkten Weg zum RemedyRecords-Online-Shop..

Metal Bash – Cover Bash – Open Air 2020

01.05.2020 Neu Wulmstorf bei Hamburg, Schießsportanlage

Powerslave (Iron Maiden Tribute), Slayensemble (Slayer Tribute), Motörment (Motörhead Tribute) + 1. weitere Band

Metal Bash Open Air 2020

02.05.2020 Neu Wulmstorf bei Hamburg, Schießsportanlage

Ost+Front, Kneipenterroristen, Asomvel, V8 Wankers, Angelcrypt, Methedras, Strydegor, Breathe Your Last, Total Violence, Aggregator + 7 weitere Bands