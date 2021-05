Methods Of Massacre: haben ihre neue Single „Restless“ veröffentlicht

Schon seit über 10 Jahren, genauer gesagt seit dem Jahr 2008, gibt es die Band Methods Of Massacre. Wenn ich die Infos, die ich zu den Flensburgern so gefunden habe, richtig deute, ist von der ursprünglichen Besetzung nur Hannes durchgängig dabeigeblieben. Kürzlich konnten Methods Of Massacre aber freudig vermelden, dass Jacob seinen Posten am Bass wieder eingenommen hat. Nach der Demo Perverted To Perfection aus 2011 veröffentlichten die Jungs im Jahr 2014 ihre EP Retaliation. Witzig finde ich die Beschreibung, die Methods Of Massacre dazu auf ihrer Bandcamp-Seite geschrieben haben, nämlich „Die EP enthält ein Intro und sechs Songs mit tiefer gestimmten 7- und 8-String-Gitarren“. Da waren sie noch auf der Death Metal-Schiene unterwegs, haben aber schon einige technische Finessen aufblitzen lassen und auch gern mit Tempowechseln gespielt, wovon ich mich beim Durchhören überzeugen konnte.

Dann gab’s die bereits eingangs angedeuteten Umbesetzungen in der Band, was die Jungs aber nicht davon abgehalten hat, immer mal wieder Liveshows zu spielen. So im Jahr 2019 beim April Metal Ritual im Headcrash, Hamburg, oder im vergangenen Jahr beim Meltdown Festival, beim Metal Colonia Festival und zuletzt im September bei der Kieler Woche. Auch die Arbeiten am dritten Album laufen weiterhin auf Hochtouren. Als erste Single hauen Methods Of Massacre jetzt Restless raus. Damit präsentieren sie auch die neue musikalische Ausrichtung hin zum Deathcore. Auch Anleihen beim Djent sind durchaus rauszuhören, wobei Methods Of Massacre ihre musikalischen Wurzeln natürlich nicht komplett rausgerissen haben.

Das hört man insbesondere beim Gesang, besser gesagt bei den Growls von Hannes, die im direkten Vergleich zum letzten Album zwar variabler geworden sind, sich aber nach wie vor in tiefen Death Metal-Gefilden bewegen. Schon auf Retaliation waren Methods Of Massacre ziemlich progressiv aufgestellt und die Songs warteten mit einigen Rhythmus- und Tempowechseln, insbesondere in den instrumentalen Passagen, auf. Jetzt gibt es aber neben den Riffs der nicht mehr ganz so tief gestimmten Gitarren teilweise richtig anspruchsvolles „Gefrickel“, sehr coole Tapping-Einlagen inklusive. Und in Restless hat nicht nur die Saitenfraktion ordentlich zu tun, auch Nico, der immer wieder mit Doublebase und Blastbeats in den Midtempo-Stampfer reingrätscht, liefert ordentlich ab. Mir gefällt dieser leicht veränderte Stil eigentlich genauso gut, wie der alte, so dass auch Fans, die schon länger dabei sind, nicht verschreckt werden sollten. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, was Methods Of Massacre noch so raushauen und werde die Jungs definitiv im Auge, und natürlich auch im Ohr, behalten. Zu hören ist Restless auf den diversen Streamingplattformen, und hier gibt’s das Video:

Hier noch mal alle wichtigen Infos im Überblick:

Artist: Methods Of Massacre

Herkunft: Flensburg

Single: Restless

Genre: Deathcore, Technical Death Metal

Release: 07.05.2021

Label: Eigenproduktion

Link: https://www.facebook.com/MethodsOfMassacre

Bandmitglieder:

Gesang – Hannes

Gitarre – Sven

Gitarre – Pascal

Bassgitarre – Jacob

Schlagzeug – Nico